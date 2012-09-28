43 درصد پرونده های طلاق منجر به سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عموزاده درجمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس دیدگاه مراجع قضایی بابل، طلاق ارجاعی به عواملی از قبیل اعتیاد، بیمسئولیتی، رنج اقتصادی پایین، بیکاری و روابط نامشروع برمی گردد.
وی افزود: طرح کاهش طلاق اورژانس اجتماعی بهزیستی بابل، گذشته از این که تمام بعدهای طلاق را مورد بررسی قرار میدهد در پیشگیری از ناهنجاریهای بعدی، عوارض بعد طلاق و مشکلات خانوادگی ناشی از طلاق را مورد توجه قرار میدهد.
رئیس اداره بهزیستی بابل، بیشترین آمار جدایی زوجین در سن 15 تا 20 سال بوده که با دید بسته به صورت سنتی وارد زندگی مشترک شده و بعد از بلوغ عقلی از هم جدا میشوند، لازم است جوانان بعد از بلوغ جسمی به بلوغ روانی برسند.
وی بیشترین آمار پروندهها را مربوط به اعتیاد و بیکاری دانست و اذعان کرد: بیشترین مصرف معتادان، شیشه و کراک بوده و کمپ تنها میتواند وضعیت جسمی بیمار معتاد را التیام بخشد در حالی که باید به روح و روان این بیماران توجه و درمان صورت پذیرد.
عموزاده با اشاره به اینکه 43 فقره پروندههای ما طی این مدت به سازش ختم شده است، اذعان کرد: منظور از سازش، سازش 100درصد برای ادامه زندگی نیست بلکه روشنی ذهن بوده که یا منجر به جدایی منطقی و با استدلال زوجین و یا منجر به سازش منطقی مدتدار میشود.
رئیس اداره بهزیستی بابل افزود: این روشنی ذهن سبب میشود که زوجین با دید بازتری رجوع کرده تا بعدها مواجه با ناهنجاری و عواقب ثانوی بعد طلاق نباشند.
رئیس اداره بهزیستی بابل افزودد: در پنج ماه نخست سال جاری از بین پروندههایی که به طرح ما واگذار و روانشناسی شد، شامل 14 درصد پروندههای طلاق مربوط به شهرستان بابل است که 43 درصد منجر به سازش شد،21 درصد به عدم سازش، 26 درصد منجر به طلاق، سه درصد منجر به عدم همکاری زوجین و پنج درصد در حال بررسی و در دست اقدام است.
وی بیان داشت: هر ماه شش نفر از زوجهایی که دارای مشکل شدند را به مرکز معلولان نوشیروانی بابل هدایت میکنیم تا از نزدیک با دیدن زندگی این معلولان در مقابل سختی زندگی مقاوم تر شده و به فکر فرزندان خود در شرایط بعد از طلاق باشند.
رئیس اداره بهزیستی بابل گفت: افرادیکه مورد مشاوره در این طرح قرار میگیرند، کسانی هستند که 100درصد اصرار به طلاق دارند که با مشاوره روانشناسان و مددکار این طرح به سازش منجر می شود.
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