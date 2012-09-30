سردرگمی دانشجویان غیربورسیه در ناهماهنگی وزارت علوم و بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، معرفی نامه های ارز تحصیلی همچنان از طریق وزارت علوم و موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور برای دانشجویان غیربورسیه صادر می شود و بانک مرکزی نیز بخشنامه ای را برای مشخص شدن تکلیف ارز تحصیلی به غیربورسیه ها صادر نکرده است.

تنها اظهار نظر در این زمینه مربوط به وزیر اقتصاد بود که چندی پیش اعلام کرد: عده‌ای خودشان تصمیم گرفتند برای تحصیل از کشور خارج شوند و بورس نیستند که طبیعی است بانک مرکزی هیچ وقت برای تامین ارز آنها تعهدی نداشته و آنها می‌توانند از بازار استفاده کنند.

این ناهماهنگی میان وزارت علوم و بانکها باعث سردرگمی دانشجویان غیر بورسیه شده است.

خبرنگار مهر به عنوان یک مراجعه کننده دریافت ارز تحصیلی به برخی از این بانکهایی که پیش از این ارز تحصیلی پرداخت می کردند و شعب ارزی پرداخت کننده بودند مراجعه کرده و نحوه پرداخت ارز تحصیلی به دانشجویان غیربورسیه را جویا شده است.

بانک اقتصاد نوین

به گزارش مهر، رئیس یک از شعب بانک اقتصاد نوین در پاسخ به مهر اعلام کرد که این بانک تا سال گذشته ارز تحصیلی دانشجویان را پرداخت می کرد اما بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده ارز مورد نیاز دانشجویان را پرداخت نکنیم.

وی علت این امر را قطع بودجه ارز تحصیلی در بانک اقتصاد نوین عنوان کرد.

بانک پاسارگاد

مسئولان و کارمندان یکی از شعب بانک پارساگاد نیز خبر از قطع پرداخت ارز تحصیلی در این بانک دادند و یکی از کارمندان این بانک گفت: از یک ماه قبل شعبه مرکزی بانک پاسارگاد پرداخت ارز تحصیلی در شعب ارزی این بانک را قطع کرد.

بانک سامان

به گزارش مهر، شعبه ارزی بانک سامان هم در اقدامی دیگر پرداخت ارز تحصیلی را قطع کرده است.

رئیس یکی از شعب ارزی بانک سامان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر علت این اقدام را مشکلات ارزی دانست و اعلام کرد که بانک مرکزی از 3 ماه پیش پرداخت ارز تحصیلی در این بانک را قطع کرده است.

بانک ملی

سه بانک مذکور به مهر اعلام کردند که شعبه ارزی بانک ملی واقع در یکی از نقاط تهران ارز تحصیلی مورد نیاز را پرداخت می کند اما با مراجعه به این بانک و گفتگو با رئیس شعبه اعلام شد که بانک مرکزی هر روز با صدور بخشنامه ای، شعب پرداخت کننده ارز تحصیلی را تغییر می دهد و در حال حاضر این بانک شعبه پرداخت ارز تحصیلی نیست.

وی همچنین گفت: شعب ارزی منتخب بانک ملی ارز مورد نیاز دانشجویی را پرداخت می کنند و در عین حال بانک مرکزی هنوز به بانک ملی اعلام نکرده که باید پرداخت ارز تحصیلی قطع شود.

پس از مراجعه به این شعبه ارزی منتخب بانک ملی کارمند بخش ارزی این شعبه اظهار داشت: بانک مرکزی تاکید کرده ارز تحصیلی باید به صورت حواله پرداخت شود اما ما هم امکان پرداخت ارز به صورت حواله را نداریم بنابراین هیچ ارزی به دانشجویان پرداخت نمی کنیم.

بانک صادرات

به گزارش مهر، رئیس شعبه یکی از شعب ارزی بانک صادرات نیز در گفتگو با خبرنگار نبود ارز را علت اصلی قطع پرداخت ارز تحصیلی در شعبه های ارزی بانک صادرات اعلام کرد.

بانک ملت

اکثر بانکهایی که به آنان مراجعه شد، تاکید داشتند برخی شعب ارزی بانک ملت ارز تحصیلی را پرداخت می کنند. در حالیکه پس از مراجعه خبرنگار مهر به یکی از شعب ارزی این بانک، مشخص شد از 23 شهریورماه پرداخت ارز تحصیلی تا زمانی نامشخص در این بانک ممنوع اعلام شده است.

یکی از کارمندان این بانک در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که به علت مشکلات ارزی، امکان پرداخت ارز برای دانشجویان و زمان آغاز پرداخت هم اصلاً مشخص نیست.

به گفته این کارمند بانک ملت، اگر هم قرار باشد روزی پرداخت ارز دانشجویی در بانک ملت از سر گرفته شود قیمت آن دو برابر خواهد شد.

بانک تجارت

شعبه ارزی بانک تجارت که تا مدتی پیش ارز تحصیلی را پرداخت می کرد به خبرنگار اینطور خبر داد که بانک تجارت مرکزی دو هفته پیش بخشنامه ای به شعب ارزی خود صادر کرده که بر اساس آن هیچ ارز تحصیلی نباید به دانشجویان پرداخت شود.

کارمندی که در بخش ارزی این بانک کار می کرد به خبرنگار مهر تاکید کرد: به دانشجویان برای دریافت ارز نوبت می دهیم اما زمان مشخصی برای دریافت ارز دانشجویی وجود ندارد.

48000 دانشجوی ایرانی متقاضی ارز تحصیلی

یکی از دانشجویانی که پیش از این از ارز دولتی برای تحصیل در خارج از کشور استفاده می کرده به خبرنگار مهر اعلام کرد که هم اکنون 80 هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاههای خارج از کشور تحصیل می کنند که از این تعداد 48 هزار دانشجو با مشکلات جدید ارزی در ایران دست و پنجه نرم می کنند.

این دانشجو تاکید کرد که اکثر این دانشجویان قشر معمولی جامعه هستند و از درآمد بالایی هم بر خوردار نیستند و مجبورند از ارز به نرخ روز برای تامین هزینه هایشان استفاده کنند.

بهتر است مسئولین امر با ارائه پاسخی روشن درباره ارائه یا عدم ارائه ارز تحصیلی به دانشجویان غیربورسیه، وضعیت این دانشجویان را مشخص و در صورت تصمیم قطعی به عدم ارائه ارز تحصیلی به این دسته از دانشجویان،‌ معرفی نامه نیز برای آنها صادر نشود.

..........................

گزارش: فاطمه زارعی