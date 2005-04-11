تظاهرات گسترده مردمي در مصر ، اردن و لبنان درحمايت از مسجد الاقصي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، دراين راستا هزاران دانشجوي دانشگاه قاهره واسكندريه مصر در محكوميت تهديدات و طرحهاي صهيونيستهاي افراطي براي حمله به مسجد الاقصي تظاهرات كردند.

بنابراين گزارش، شركت كنندگان در اين تظاهرات بر ضرورت اعلام جهاد عليه رژيم اشغالگر قدس درصورت عملي شدن تهديدات آنها براي حمله به مسجد الاقصي تاكيد كردند .آنها ازدولتهاي عرب خواستند دركنارمردم فلسطين بايستند وتمام اشكال عادي سازي رابطه با اين رژيم را لغو كنند .

همزمان با آن نيروهاي امنيتي مصربا اعمال تدابير شديد امنيتي ازخروج دانشجويان خشمگين از دانشگاه و ورود آنها به خيابانها جلوگيري به عمل آوردند.

درامان پايتخت اردن هم صدها دانشجوي اردني با برگزاري تظاهرات مقاصد صهيونيستهاي افراطي براي حمله به مسجد الاقصي محكوم كردند.

تظاهركنندگان اردني در داخل حيات دانشگاه تجمع كرده و شعارهايي درحمايت از مسجد الاقصي سر دادند.آنها با برافراشتن پرچم ها و پلاكاردهايي آمادگي خود را براي دفاع از مسجد الاقصي اعلام كردند .دانشجويان اردني ضمن محكوم كردن اقدام كشورشان درعادي سازي رابطه با رژيم صهيونيستي خواستار اخراج سفير اين رژيم از اردن شدند.

اين درحالي است كه پليس ضد شورش اردن دانشجويان را محاصره كرد و به آنها اجازه نداد ازحيات دانشگاه خارج و به خيابانها بيايند.

يك مسئول در وزارت خارجه اردن تنها به ابرازمحكوميت كشورش ازتهديد يهوديان افراطي براي حمله به مسجد الاقصي اكتفا كرده است وهيچ اقدامي را دراين خصوص انجام نداده است .

دراردوگاه عين الحلوه لبنان هم هزاران فلسطيني از گروههاي مختلف درحمايت ازمسجد الاقصي تظاهرات برپا كردند واز اعراب ومسلمانان خواستند براي دفاع ازقدس و مقدسات اسلامي به پا خيزند.اين تظاهرات بنا به درخواست جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) برگزار شد.