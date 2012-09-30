دیدار دوستان دیروز تحت تاثیر وداع مجیدی/ بازگشت احمدزاده بعد از دو سال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از فردا دوشنبه با برگزاری 6 بازی و در غیاب سپاهان اصفهان، صدرنشین جدول رده بندی رقابت‌ها آغاز می‌شود. در غیاب صدرنشین لیگ برتر که برای حضور در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به عربستان سفر کرده است، برخی تیم‌ها برای نشستن به جای این تیم دندان تیز کرده‌اند. با این مقدمه کوتاه اشاره‌ای به دیدارهای آغازین هفته یازدهم لیگ برتر خواهیم داشت.

نفت تهران - تراکتورسازی تبریز

نفت با توقف نابهنگام مقابل گهردورود صدر جدول رده بندی لیگ برتر را به تیم سپاهان اصفهان سپرد و به رده دوم جدول سقوط کرد. از این هفته تیم نفت برای صعود دوباره به صدر جدول تلاش خواهد کرد، از همین دیدار با تراکتورسازی تبریز که در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود. تراکتورسازیی که هفته گذشته در خانه فجرسپاسی تن به شکست یک بر صفر داده است. در این بازی بدون شک دو تیم برای پیروزی تلاش خواهند کرد، نفت برای بازگشت دوباره به صدر جدول و تراکتورسازی برای نزدیک شدن به جمع مدعیان. نفت که در این بازی خانگی میهمان (!) تراکتورسازی و هوادارانش خواهد بود، برای شکست این تیم کار دشواری پیش رو دارد.

داماش گیلان - ذوب آهن اصفهان

تیم داماش گیلان با هدایت حمید درخشان به نتیجه تساوی مقابل صبای قم دست یافته و در مصاف با راه آهن نیز تن به شکست داده است. این تیم در هفته یازدهم لیگ برتر میزبان تیم ذوب آهن است، میزبانی که تماشاگران خود را به همراه ندارد و آخرین جلسه محرومیت آنها را پشت سر می‌گذارد. فاصله یک امتیازی داماش و ذوب آهن حساسیتی ویژه به دیدار روز دوشنبه آنها می‌بخشد، برای ذوب‌آهن از این جهت که می‌تواند با پیروزی در بازی فردا خود را در جدول تا بالای سر داماش بالا بکشد و برای داماش از این منظر که جایگاهی مناسب در میانه جدول پیدا می‌کند. شرایط خاص زمین چمن مصنوعی ورزشگاه عضدی امتیازی ویژه برای داماشی‌هاست اما باید دید آنها بدون تماشاگران خود از این امتیاز بهره خواهند برد یا خیر.

آلومینیوم هرمزگان - فجرشهید سپاسی شیراز

آلومینیوم روزهای خوشی را پشت سر نمی‌گذارد. تیمی که بیشترین تساوی را در بین تیم‌های لیگ برتری دارد، در هفته دهم مغلوب پرسپولیس شد تا به جمع فانوس بدستان سقوط کند. میثاقیان که شرایط چندان مطلوبی در تیم آلومینیوم ندارد، به خوبی به اهمیت دیدارهای خانگی برای فرار از بحران موجود واقف است که یکی از آنها دیدار عصر فردای این تیم مقابل فجرسپاسی است. فجرسپاسی البته شرایطی کاملا متفاوت با آلومینیوم دارد و در فصل دوازدهم لیگ برتر شگفتی ساز شده است. تیم خوب محمود یاوری که با 18 امتیاز رتبه سوم جدول را در اختیار دارد، امیدوار است این هفته در غیاب سپاهان، نفت تهران از پس تراکتورسازی برنیاید تا با شکست آلومینیوم صدرنشین جدول رده بندی شود، جایگاهی که یاوری و شاگردانش در این فصل چند باری حضور در آن را تجربه کرده‌اند.

مس کرمان - ملوان بندرانزلی

بازگشت محمد احمدزاده به لیگ برتر مهمترین اتفاق دیدار مس کرمان - ملوان بندرانزلی است. محمد احمدزاده کمتر از 24 ساعت پس از شکست ملوان مقابل سپاهان اصفهان مدیرفنی تیم ملوان شد و در عرض 24 ساعت جای فرهاد پورغلامی را گرفت که ظاهرا حاضر نشده با شرایط جدید در جمع سپیدپوشان انزلی بماند. احمدزاده بعد از نزدیک به 2 سال دوری از لیگ برتر فوتبال ملوان را عصر دوشنبه به دیدار مس می‌فرستد. تیم او شرایط چندان مطلوبی ندارد و برخلاف هفته‌های ابتدایی لیگ برتر این روزها روندی نزولی در پیش گرفته است. احمدزاده باید از همین هفته راهی برای فرار ملوان از شرایط فعلی پیدا کند، چرا که مدیران کم تحمل ملوان قطعا به او نیز فرصت زیادی نخواهند داد.

حریف این هفته ملوان، مس کرمان است. تیم ابراهیم قاسمپور ببرد یا ببازد، گروهی از تماشاگران کرمانی ناراضی هستند و معترض! او که از هفته اول صدای اعتراض هواداران را شنیده است، برای سکوت هرچند موقتی آنها راهی به جز شکست ملوان دارد؟!

استقلال تهران - صبای قم

رویارویی امیر قلعه نویی و صمد مرفاوی. این مهمترین اتفاق بازی استقلال - صبای قم است و یا حتی می‌توان گفت مهمترین نکته دیدارهای هفته دهم لیگ برتر. صمد مرفاوی و قلعه نویی در قاطع زمانی مختلف در استقلال باهم کار کردند اما بعد از قهرمانی استقلال در لیگ هشتم، روابطی تیره بین آنها به وجود آمد و حملات گاه و بیگاه و گوشه و کنایه جای دوستی بین آنها را گرفت. حالا بعد از مدت‌ها امیر و صمد یکدیگر را ملاقات می‌کنند، در ورزشگاه آزادی اما نه در کنار هم، بلکه رودرروی یکدیگر.

صمد مرفاوی برای این بازی کلی انگیزه دارد. او می خواهد خود را به هواداران استقلال ثابت کند، ثابت کند که مورد بی مهری آنها قرار گرفته و توانایی زیادی دارد. او می‌خواهد توانایی‌هایش را به رخ فتح الله زاده بکشد، او که هنوز فراموش نکرده اتفاقات لیگ ششم را، اتفاقاتی که قهرمانی را در آخرین گام از استقلال گرفت. فردا روز صمد است، روزی که باید خیلی چیزها را ثابت کند و شروعی خوب در تیم صبا داشته باشد.

امیر قلعه نویی هم با اندیشه‌های خاص خود به دیدار صبا می‌رود. او حرفه‌ای‌تر از آن است که خود را درگیر حواشی این بازی کند. او می‌داند برای رسیدن به صدر جدول باید پله پله پیش برود و طی این میسر تنها با کسب پیروزی‌های پی در پی میسر می‌شود و بس. برای قلعه نویی و شاگردانش شکست دادن صبای قم که در هفته‌های اخیر فراز و نشیب زیادی داشته، آنهم در ورزشگاه آزادی نمی‌تواند کار سختی باشد، به شرطی که آبی پوشان به مانند دیدار با فجرسپاسی عمل نکنند!

در این بازی قطعا هواداران استقلال نسبت به خداحافظی فرهاد مجیدی هم واکنش نشان خواهند داد. نوع واکنش هواداران استقلال به این موضوع را نتیجه آبی پوشان مشخص خواهد کرد. هرچه از زمان بازی بگذرد و دروازه صبا بسته بماند شعارهای حمایتی از مجیدی رنگ و بوی اعتراض به خود خواهد گرفت.

فولاد خوزستان - نفت آبادان

این هم دربی خوزستان است. فولاد در اوج آمادگی و پس از دو پیروزی پی در پی مقابل ملوان بندرانزلی و پیکان تهران برای یک پیروزی دیگر به مصاف صنعت نفت آبادان می‌رود، صنعت نفتی که با هفت امتیاز از تیم‌های فانوس بدست جدول است و برای سقوط نکردن می‌جنگد. صنعت نفت درحالی به مصاف فولاد می‌رود که هنوز سرمربی این تیم مشخص نشده است و زردپوشان نمی‌دانند فردا چه کسی آنها را هدایت می‌کند. تمام امید آبادانی‌ها به این است که در بازی روز دوشنبه انگیزه‌های بازی در دربی به یاری‌شان بیاید.

- برنامه دیدارهای هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - 10/7/91

* نفت تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی تهران

* داماش گیلان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* آلومینیوم هرمزگان - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 18، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* مس کرمان - ملوان بندرانزلی، ساعت 18، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

* استقلال تهران - صبای قم، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران

* فولاد خوزستان - نفت آبادان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی اهواز

سه شنبه - 11/7/91

* سایپای البرز - پرسپولیس، ساعت 18:15، ورزشگاه تختی تهران

پنجشنبه - 13/7/91

* راه آهن - پیکان تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه اکباتان تهران

جدول رده بندی: