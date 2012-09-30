اپل به خاطر اشتباهاتش عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کوک مدیر اجرایی شرکت اپل طی یک نامه که در وب سایت اپل منتشر شده اظهار داشت که این شرکت در تعهدات خود برای فراهم کردن بهترین محصولات برای مشتریان خود ناکام عمل کرده است.

وی افزود: تمام اقدامات ما در شرکت اپل با هدف ارائه بهترین محصولات در جهان است، ما می دانیم که شما از ما چنین انتظار دارید، ما بی وقفه تلاش می کنیم تا برنامه این نقشه نیز با معیارها و استانداردهای بالا ارائه شده و اشکالات آن رفع شود.

این شرکت مستقر در کالیفرنیا هفته گذشته آپ دیت سیستم عاملهای آی فن و آی پد خود را ارائه کرده و در جریان این به روز کردن برنامه اجرایی نقشه خود را جایگزین برنامه نقشه گوگل کرده است. این درحالی است کاربران نسبت به اینکه این برنامه جزئیات کمتری ارائه کرده، فقدان مسیرهای حمل و نقل عمومی است، ساختمانهای شاخص شهری را جا به جا نشان داده و مشکلات دیگری از این دست اعتراض کرده اند.

بسیاری از کاربران با رجوع به رسانه های اجتماعی از این نقشه شکایت کرده و عملکرد نادرست این برنامه را به استهزا گرفتند. در این نقشه نام برخی از مکانها با ویژگهای آنها اشتباه گرفته شده است برای مثال محوطه مدیسون اسکوئر گاردن در نیویورک به عنوان یک پارک سبز نمایش داده شده و علت آن کلمه گاردن به معنای باغ بوده است.

مدیسون اسکوئر گاردن از مراکز عمومی و تفریحی نیویورک در کشورآمریکا است. این مرکز سرپوشیده مقر تیمهای ورزشی نیویورک رنجرز و نیویورک نیکز بوده و برنامه هایی چون مراسم اهدای جایزه گرمی موسیقی نیز در این محل برگزار می شود.

این اقدام یک گام نامتعارف برای اپل به عنوان یکی از ارزشمندترین شرکتهای دنیا بوده است. اپل خود را تولید کننده بهترین محصولات در این عرصه می داند اما رویدادهای ناگوار حتی در زمان استیوجابز مدیر اجرایی فقید اپل که کمال گرایی وی افسانه ای بود نیز رخ می داد.

تحلیلگران اعتقاددارند که احتمال عذرخواهی این شرکت حتی در زمان استیوجابز نیز میسر بود.

تیم باجارین تحلیل گر نشریه" راهبردهای خلاق" که طی سه دهه گذشته رویدادهای اپل را رصد کرده است، گفت: فکر می کنم که آنها فضا را پاک می کنند و مهمتر از همه این امر را تبیین می کنند که چرا باید نقشه خود را داشته باشند.

عذرخواهی اپل در شرایطی صورت گرفته است که سهام این شرکت 2 درصد کاهش یافت و به 667.11 دلار رسید و هفته را با ضرر 5 درصدی به اتمام رسانده است.