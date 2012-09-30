ساماندهی گلزار شهدای روستای قدمگاه شازند

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین مراسم پرویزامیدی رئیس بنیاد شهید شازند با ارائه گزارشی از میزان هزینه کرد جهت ساماندهی گلزارها به بیان سخنانی دروصف شهید وشهادت پرداخت.

مراسم یادواره شهدای شهرستان تفرش و تجلیل از ایثارگران زن

مراسم یادواره شهدای شهرستان تفرش و تجلیل از ایثارگران زن با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران ، ناحیه مقاومت بسیج ، اداره ارشاد اسلامی و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و با حضورجمعی از مسئولین شهرستان ، خانواده محترم شاهد و ایثارگر و مردم در محل حسینه قائمیه برگزارشد.

رتبه اول بنیاد شهید استان مرکزی در ارزیابی عملکرد 6 ماهه

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان های مرکزی، ایلام و خراسان رضوی در ارزیابی عملکرد 6 ماهه برگزاری کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب سازی محیط شهری در کشور به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.



به نقل از اداره کل مناسب سازی بنیاد، ارزیابی عملکرد ادارت کل بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور در 6 ماهه اول سال 91 در زمینه برگزاری کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب سازی در سطح استان و شهرستان، نمایانگر آن است که استان مرکزی بیشترین تعداد کمیته های مزبور را برگزار کرده و استانهای ایلام و خراسان رضوی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را در این زمینه احراز کرده اند.

گفتنی است این کمیته ها با ریاست استانداریها و فرمانداریها و دبیری ادارات کل بهزیستی و پیگیری های مستمر و تنگاتنگ بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای تحقق بخشیدن به ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برگزار شده است.

گلباران قبور شهداء شهرستان تفرش

مراسم گلباران قبور شهداء شهرستان تفرش (شهداءشاهزاده احمد و بهشت معصومه) با حضور کلیه مسئولین شهرستان و خانواده محترم شهداء و ایثارگران و جمعی از مردم برگزارشد.



همچنین به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس یادمان شهداء گمنام توسط فرماندار شهرستان تفرش افتتاح شد.

فرماندار تفرش ضمن ایراد سخنانی در مورد فضائل شهدای گمنام از بنیاد شهید به جهت همکاری در ساخت این بنا تقدیر و تشکرکرد.

اعضای صنف خبازان شهر اراک انتخاب شدند

انتخابات صنف خبازان شهر اراک در مجمع امور صنفی استان مرکزی، با حضور تمامی کاندیداها، و نمایندگان اجرایی و قانونی استاندار و دستگاه ها ی ناظربرگزار شد.

در این انتخابات از بین یازده کاندیدای شرکت کننده ، پنج عضو به نامهای محمدرضا اجتهادی با 101 رای، عزیزاله صوفیان با 88 رای، مسلم روشنی با 87 رای، علی اسدی با 66 رای و حسین جیریایی با 61 رای به عنوان اعضای صنف خبازان شهر اراک انتخاب شدند.



سپس مهندس محمدرضا اجتهادی با حفظ سمت دبیر جامعه اسلامی مهندسین استان مرکزی ، به عنوان رئیس اتحادیه خبازان شهر اراک و عزیزاله صوفیان و مسلم روشنی به عنوان معاونین وی منتصب شدند.