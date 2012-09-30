"جیغ" اولین زیرانداز بشر/ تنها 200 نفر مشغول جیغ بافی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، چیغ یا‎ ‎چیخ، حصیری به پهنای 150 سانتیمتر است که روی آن نقش های متفاوتی‎ ‎به وسیله نخ های رنگارنگ پشمی ایجاد می شود و هم اکنون تقریبا فراموش شده است.

از چیغ برای حفاظت اطراف سیاه چادرها‎ ‎استفاده می شود و گاهی نیز برای تقسیم در داخل چادرهای عشایری به چند بخش جدا از هم‎ ‎کاربرد دارد.

معاون صنایع دستی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کاربرد چیغ بافی درسیاه چادرها برای حصاربندی، دیواره جدا کننده حریم زنان و مردان، محل نگهداری آذوقه، آبدارخانه، آخور بره ها و گوسفندان و دیگر احشام است.

نصرت الله سپهر افزود: چیغ بافی سه نوع است یک نوع آن معمولی است ونوع دیگرآن به " تپک " معروف است و با پشم گوسفند بافته می شود.

وی ادامه داد: "درچیت" و "پاچیت" نوع دیگر چیغ یا چیخ است که با موی بز بافته می شود زیرا پشم های استفاده شده ازموی بز، باعث جلوگیری از ورود حشرات موذی به داخل سیاه چادر می شود.

معاون صنایع دستی گفت: نوع دیگر چیغ بافی " آکوستیک" است که صدا را دربین شیارهای خود می بلعد به صورتی که وقتی به عنوان دیوار استفاده می شود صدای زن یا مرد به آنسوی چیغ که نامحرمی نشسته نمی رود.

وی تصریح کرد: اکنون موارد استفاده از آن بسیارکم شده است و در گذشته سه هزار نفر بافنده این هنردر استان کرمانشاه بوده اند اما اکنون به حدود 200 نفررسیده که بیشتر برای استفاده و مصارف شخصی اقدام به بافت این صنعت دستی می کنند.

وی با بیان اینکه استفاده از چیغ اکنون به صورت تزیینات داخلی و پرده دربعضی از منازل درآمده گفت : دراین زمینه نیز صادراتی به بعضی از شهرها مثل تهران وکرج داشته ایم.

سپهر افزود: سازمان صنایع دستی با برگزاری نمایشگاه های مختلف واعزام اینگونه بافندگان به شهرهای دیگر آنان را مورد تجلیل قرار می دهد و با اعطای وام و بیمه های عمر و بازنشستگی از این نوع هنرمندان حمایت می کند.

وی ادامه داد: برای اینکه این هنر رو به زوال نرود آن را درقالب رسانه های دیجیتال، مقاله ها و برنامه های نا گفته صنایع دستی کهن و نوآوری درزمینه صنایع دستی افراد را مورد تشویق قرار می دهیم و سعی شده که درقالب پایان نامه های دانشجوئی صنایع دستی در قالب هنر تلفیقی، ترکیبی در دانشگاه علمی کاربردی آن را به نسل جوان معرفی کنیم.

نصرت الله سپهردر پایان گفت: این اثر هنری در فهرست آثار ملی صنایع دستی قرار گرفته است.



