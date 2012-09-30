تولید برنج مقاوم به شوری با رقم ایرانی/ افزایش تولید برنج در هر هکتار

دکتر گلن گرگوریو (Glenn Gregorio)- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، شوری خاک اراضی زیر کشت برنج را یکی از مشکلاتی دانست که در بسیاری از کشورها وجود دارد و افزود: این مشکل به صورت فزاینده ‌ای در حال گسترش است از این رو تولید واریته ‌های برنج متحمل به شوری در حفظ و گسترش سطح زیر کشت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است.

معاون بخش ژنتیک موسسه بین‌ المللی تحقیقات برنج فیلیپین با اشاره به اهمیت تولید واریته‌ های برنج متحمل به شوری، خاطر نشان کرد: برنج "صدری" ایران از جمله ارقام محلی ایران است که حاوی ژنهای مطلوب برای افزایش تحمل‌ به شوری در مرحله زایشی است.



وی از اجرای پروژه ای در این زمینه خبر داد و یاداور شد: با استفاده از انتقال ژن برنج صدری ایران، رقم جدیدی عرضه کردیم که مقاوم به شوری است.



گرگوریو همچنین از موفقیت موسسه بین‌ المللی تحقیقات برنج فیلیپین در زمینه تولید واریته ‌های مقاوم به شوری در بنگلادش و هند خبر داد و اظهار داشت: در این طرح بر روی اراضی شور بنگلادش واریته هایی را تولید کردیم که متحمل به شوری است و در حال حاضر این واریته در کشورهای بنگلادش و هند کشت می شود.



وی با اشاره به وضعیت شوری در ایران، خاطر نشان کرد: در ایران مساله شوری در اراضی زیر کشت برنج چندان جدی نیست ولی مطالعات ما نشان می ‌دهد که با گسترش شوری این مساله می تواند موجب کاهش عملکرد برنج در ایران می ‌شود.



گرگوریو تغییرات اقلیمی را از دیگر مشکلات جدی در زمینه تولید و کشت برنج ذکر کرد و یادآور شد: با توجه به مساله تغییر اقلیم در آینده، مساله شوری می تواند به نحو جدی ‌تری در ایران بروز کند. ضمن آنکه زمانی که آب دریای خزر با آب آبیاری مخلوط می ‌شود موجب کاهش تولید برنج در ایران می شود از این رو نیاز است تا ایران در این زمینه تحقیقاتی را آغاز کند.



معاون بخش ژنتیک موسسه بین‌ المللی تحقیقات برنج با اشاره به ضرورت تولید واریته های برنج مقاوم به شوری، اضافه کرد: در صورت استفاده از واریته های مقاوم، میزان برنج تولیدی در هر هکتار نیم تا یک تن افزایش می یابد. این میزان افزایش در واحد سطح می تواند ایران را از وارد‌کننده برنج به صادر کننده این محصول استراتژیک تبدیل کند.