محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: کشتی فرنگی ایران مربیان بزرگ و موفقی را در سالهای اخیر به خود دیده که هر کدام با کارنامه ای درخشان، عناوین و افتخارات متعددی را نصیب کشورمان کرده اند. با توجه به این مساله به هیچ عنوان نمی توان انتخاب چمن گلی را عادی و منطقی دانست و به جرات می توان این انتخاب را عجیب ترین و بحث برانگیزترین اتفاق تاریخ کشتی ایران قلمداد کرد!

وی در پاسخ به این سوال که چمن گلی با چه معیاری به این عنوان نایل شده، گفت: او کارنامه آنچنان موفقی در عرصه مربیگری ملی ندارد که بخواهیم آنرا در حیطه نقد و بررسی قرار دهیم. چمن گلی سالها از کشتی دور بود و به یکباره با اهدافی که خود در سر داشت وارد میدان شد. رقابتهای قهرمانی جوانان جهان در سال 2012 نیز نخستین میدان رسمی و بین المللی او در این مدت کوتاه آمدنش بود که آن هم با اخراجش همراه شد و تیم ایران نیز در جایگاه چهارمی جهان قرار گرفت.در حالیکه این تیمی به عقیده بسیاری از اهالی کشتی می توانست به راحتی یکی از سکوهای اول تا سوم را از آن خود کند.

سرپرست هیات کشتی استان کرمانشاه تصریح کرد: انتخاب او از سوی فیلا شبهات زیادی را بوجود آورد که مطمئنا به هیچ عنوان به سود فدراسیون کشتی نیست. بحث برخی ارتباطات و حضور واسطه های شناخته شده بین فدراسیون کشتی ایران و فیلا و همچنین اتفاقاتی که در حاشیه رقابتهای جهانی جوانان در تایلند افتاد، بخشی از شایعات اخیر کشتی است که با انتخاب چمن گلی به عنوان برترین مربی سال 2012 دنیا به حقیقت نزدیکتر شد.

محبی در خاتمه به نکته جالبی اشاره کرد و گفت: وضعیت کنونی فدراسیون کشتی به هیچ عنوان روبراه نیست و مطمئنا در این میان هم برخی افراد قصد دارند از این آب گل آلود ماهی بگیرند. در هر صورت انتخاب چمن گلی هم از سوی فیلا، بیش از آنکه باعث خوشحالی اهالی کشتی شود، موجب بهت و تعجب همگان شد، چرا که کشتی ایران از مربیان بزرگی بهره می برد که برای انتخاب شدن از سوی فیلا، بسیار مقدم تر از چمن گلی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب عبداله چمن گلی به عنوان برترین مربی کشتی فرنگی سال 2012 جهان از سوی فیلا، باعث انتقادات وسیعی در جامعه مربیان کشتی کشورمان شد و حتی این شائبه را بوجود آورد که شاید این انتخاب، بخشی از پروژه حذف محمد بنا از کشتی فرنگی باشد. از سوی دیگر بازگشت محمد بنا به تیم ملی هم در هاله ای از ابهام قرار دارد و طبیعتا فدراسیون کشتی نیز باید از هم اکنون به فکر جایگزین احتمالی وی باشد.