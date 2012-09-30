پگاه خدیش مترجم و مصحح متون و آثار کهن در حوزه ادبیات فولکلور درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: عنوان این کتاب «ولادیمیر پراپ و قصه عامیانه جهانشمول» و نویسنده آن «پیتر جیلت» 29 سال است که در رشته فولکلور و ادبیات در دانشگاه‌های استرالیا به تدریس مشغول است.

وی افزود: این کتاب در سال 1998 در آمریکا چاپ شده و آنگونه که خود نویسنده گفته، او در تالیف آن به دنبال پیدا کردن ساختار نهایی و جهانی روایت بوده است.

این مترجم درباره ساختار کتاب دانشگاهی اخیر نیز گفت: او ابتدا نظریه‌های قدیم و جدید را در زمینه متن و فرامتن بازخوانی کرده و از ارسطو آغاز کرده و می‌رسد به نظریه‌های قرن بیستم. نویسنده سپس شیوه ولادیمیر پراپ را در ریخت‌شناسی قصه‌های جادویی از آن استفاده کرده، انتخاب می‌کند و آن را مبنای کار خودش قرار می‌دهد.

خدیش اضافه کرد: البته «جیلت» نقص‌ها و ایرادات کارهای پراپ را هم به طور دقیق بیان می‌کند و با توجه به شیوه پراپ و البته کاستی‌های آن، شیوه جدیدی را برای تعیین کارکردهای قصه جادویی ارائه می‌کند و سپس درباره شکل‌های مختلف هر قصه به طور مفصل صحبت می‌کند و بعد از آن ساختار پیشنهادی خودش را روی قصه‌های تمام دنیا پیاده می‌کند.

وی ادامه داد: این نویسنده استرالیایی در پایان بررسی قصه‌ها به این شیوه، یک نتیجه مشابه می‌گیرد و می‌گوید شیوه مرا می‌توان به عنوان ساختار نهایی روایت انتخاب کرد و مورد استفاده قرار داد.

این مصحح آثار کهن ادبی با اشاره به اقبالی که در سال‌های اخیر به مباحث مربوط به ریخت شناسی در ایران صورت گرفته، ابراز امیدواری کرد کتاب مورد نظر با استقبال مخاطبانش رو به رو شود.

به گفته پگاه خدیش نیمی از این کتاب 160 صفحه‌ای که در 7 فصل به زبان انگلیسی نوشته شده، به فارسی ترجمه شده و به احتمال زیاد در آینده نزدیک و با پایان کار ترجمه برای چاپ تحویل انتشارات علمی - فرهنگی شود.

وی همچنین از کار روی دو جلد دیگر از مجموعه حدوداً 15 جلدی «جامع الحکایات» با همکاری محمد جعفری قنواتی خبر داد و با بیان اینکه مراحل آماده سازی این کتاب‌ها رو به اتمام است، ابراز امیدواری کرد، دو کتاب مذکور در آینده‌ای نه چندان دور راهی بازار شوند.