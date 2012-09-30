امریکا پس از استفاده از منافقین آن ها را دور می اندازد

نوذر شفیعی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خروج نام منافقین از لیست تروریست ها از سوی آمریکا گفت: عملکرد منافقین نشان داده است که آنها یک گروهک تروریستی هستند.

وی تأکید کرد: یک گروه تروریستی عبارت است از گروهی که به قصد اهداف خود در میان مردم ایجاد ارعاب و وحشت می کند . این تعریف مشخصی است که گروه منافقین را شامل می شود و قاعدتا جامعه بین المللی باید این گروه ها را ترد کند.

شفیعی تأکید کرد: اقدام امریکا مبنی بر خروج نام گروه منافقین از لیست تروریست ها به وجهه و پرستیژ آمریکا در عرصه بین الملل لطمه می زند.

وی درباره اهداف آمریکا از انجام اینگونه اقدامات، بیان کرد: آمریکایی ها همیشه قصد دارند ازگروه های اپوزوسیون به عنوان یک گروه جایگزین برای کشورهای مورد نظرشان استفاده کنند.

شفیعی با اشاره به حمله آمریکا به عراق و افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم ، تصریح کرد: در افغانستان از جبهه اتحاد شمال ، در عراق از کرد ها و در سوریه نیز از گروه اپوزوسیون برای جایگزینی و مقابله با این کشورها استفاده کرد.

وی در این باره که گروهک منافقین با توجه به اقدامات تروریستی چطور برای آمریکا می تواند یک جایگزین باشد، بیان کرد: متأسفانه آمریکا چیزی برای از دست دادن ندارد و به همین دلیل از این گروه نیز به عنوان ابزار استفاده می کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این استفاده ابزاری به پایان می رسد و پس از استفاده آمریکا این گروهک را طرد می کند. در حقیقت آمریکا اکنون از گروه منافقین به عنوان ابزار تبلیغاتی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران استفاده می کند.

وی تصریح کرد: خروج منافقین از لیست تروریست ها در کنار سایر اقدامات به منزله تشدید فشار بر علیه جمهوری اسلامی ایران است.