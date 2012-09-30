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۹ مهر ۱۳۹۱، ۸:۴۶

کاظم زاده در گفتگو با مهر:

قاتل فراری در کمتر از 72ساعت در دامغان دستگیر شد

قاتل فراری در کمتر از 72ساعت در دامغان دستگیر شد

دامغان-خبرگزاری مهر: رئیس پلیس شهرستان دامغان از دستگیری یک قاتل در کمتر از 72ساعت با پیگیری شبانه روزی پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پاسدار غلامرضا کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دستگیری یک قاتل در کمتر از 72ساعت در دامغان، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل در روز دوشنبه گذشته ساعت 12:20 دقیقه در یکی از خیابان های شهر دامغان مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و پلیس آگاهی و عوامل کلانتری مرکزی دامغان به محل وقوع قتل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: پس از حضور پلیس آگاهی و عوامل کلانتری مرکزی دامغان بررسی های لازم از علل وقوع قتل آغاز شد.

رئیس پلیس دامغان اضافه کرد: با بررسی های صورت گرفته فردی به نام م.ف 28 ساله اهل و ساکن دامغان با حضور در محل کسب مقتول به نام سید محمد.م ، وی را با ضربات چاقو مجروح و از محل حادثه متواری می شود.

وی خاطر نشان ساخت: مقتول جهت درمان به بیمارستان برادران رضایی دامغان منتقل شد که متاسفانه بر اثر صدمات وارده روز بعد از حادثه جان باخت.

کاظم زاده اظهار داشت: پیگیری های پلیس از ساعت اولیه وقوع حادثه در جهت دستگیری ضارب آغاز گردید که مشخص شد نامبرده داماد مقتول بوده است.

وی اضافه کرد: با توجه به متواری شدن ضارب از شهرستان دامغان پیگیری های پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی این شهرستان نتیجه پیدا کرد و نامبرده در ساعات اولیه بامداد روز شنبه در تهران دستگیر و به شهرستان دامغان انتقال یافت.

کاظم زاده در پایان تصریح کرد: کار بررسی و تحقیقات از متهم ادامه دارد که پس از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده تحویل مقامات قضایی خواهد شد.

کد مطلب 1707683

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