به گزارش خبرنگار مهربافتهای چوبی مدرنی که روی دیوار رفته است بافتهای گلیمی است که ریشه در تمدن دارند و از چوبها، شاخهها، میوهها و ریشههای درختان بافته شدهاست.
آثار این نمایشگاه بیشتر آبستره هستند و برای اولین بار است که این هنرمند در نمایشگاهش از قاب استفاده کرده است.
زهرا رسول زاده نمین بنیان گذار و موسس خانه هنر آتین با سابقه تدریس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، سازمان صنایع دستی، موسسه دانشگاهی رسام هنر، میراث فرهنگی و فرهنگسرای کاشان، کاخ موزه سعدآباد، مجموعه فرهنگی هنری باهنر از جمله هنرمندان صاحب سبک در ایران است.
وی هنرمند حوزه بافتها و پتینه است که اولین نمایشش در نمایشگاه بافتهای مدرن چوبی و در سال 79 در نگارخانه مرحوم منصوره حسینی برپا شد و در آن نمایشگاه بافتهایی از الیاف و پشم و نخ به نمایش درآمد. در سال 82 این بافتههای چوبی با چراغ و لامپ در هم آمیخت.
رسول زاده در نگارخانه هفتثمر اولین بار از الیاف گیاهی و در سال 88 نیز دوباره در این گالری با استفاده از پوست درخت کار کرد.
در این نمایشگاه که در گالری زرنا واقع در خیابان انقلاب، نرسیده به خیابان اسکو پلاک 10 برپا شده است، نزدیک به سی اثر به نمایش درآمده است. نمایشگاه بافتهای چوبی زهرا رسولزاده نمین در گالری زرنا تا دوازدهم مهرماه برپا است.
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