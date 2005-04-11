تلويزيون ورزشي عربستان: تيردروازه مانع گل دهم ايران شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" مفسرتلويزيون ورزشي عربستان درپايان ديدارگفت: ايران مي توانست دوبرابراين گلها به تاجيكستان گل بزند.

وي افزود: تيمهاي ايراني با دومحورتكنيك وقدرت بدني ازآسيا كم كم فاصله ميگيرند وتيم دوم ايران نيزكه بسيارازبازيكنان شاخص آن درتهران ماندند، نيزروزاول را با قدرت وقاطعيت آغازكرد.

وي گفت: اين ديداربراي ايراني ها ازتمرين هم آسانتربود وپاسهاي درعمق وسانترهاي تيم" ب" ايران را بلاي جان تاجيكها بر شمرد.

وي تصريح كرد: اين برد ايران به معني مدعي بودن اين تيم درمسابقات كشورهاي اسلامي است. گزارشگرتلويزيون ورزشي عربستان سعودي وقتي دردقايق پاياني بازيكنان ايراني توپ را به تيردروازه تاجيك ها زدند، فرياد زد تيردروازه مانع گل دهم ايران شد.

بخش خبري ورزشي تلويزيون العراقيه نيزبامداد امروزگفت: ايران دراولين ديدارخود جشنواره اي ازگل براه انداخت تا مدعي كسب مقام قهرماني دراين مسابقات باشد.

اين تلويزيون همچنين درادامه گفت: ورزشكاران معلول ايراني نيزدرفوتسال20 باردروازه بنگلادش بازكردند. تلويزيون ورزشي كويت در اخبارپاياني خود اعلام كرد ايران با 9 گل تاجيكستان را پرس كرد.