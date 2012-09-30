سهیل جهانبیگلری مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی سوره با اشاره اظهارات اخیر رئیس شورای صنفی اکران وجود هر گونه توافقنامه مکتوب میان حوزه هنری و سازمان سینمایی را تکذیب کرد و به خبرنگار مهر گفت: آنچه بین مدیران ارشد حوزه هنری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ردوبدل شد تنها نامهای براساس چند محور مشخص درباره اکران فیلم توسط حوزه هنری بود و نه تفاهمنامه مشترک.
وی ضمن بیان این مطلب با اشاره به محورهای مورد بحث در این نامه گفت: حجتالاسلام خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به مواردی که از سوی وزیر ارشاد درباره مسائل اکران طرح شده بود، نظراتی داشتند که مجموع این موارد را با در نظرگرفتن سیاستهای حوزه هنری در قالب این نامه اعلام کردند.
جهانبیگبلری در ادامه افزود: یکی از این موارد این بود که حوزه هنری فیلمهایی که میخواهد نمایش دهد تا یک ماه بعد از جشنواره بازبینی کرده و بررسیهای خود را درباره آنها انجام دهند. آثاری را هم که نمیخواهد اکران کند به صورت محرمانه به سازمان سینمایی اعلام کند. البته درعمل شاهد بودیم که محرمانه بودن این فهرست در اعلام نهایی لحاظ نمی شود! درباره فیلمهایی که خارج از روند جشنواره در صف اکران قرار میگیرند هم قرار شد حوزه هنری به همین منوال عمل کند.
مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی سوره در ادامه با اشاره به کم و کیف نمایش فیلم در سینماهای شهرستان حوزه هنری گفت: نمایش فیلمها در شهرستان براساس انتخاب فیلمهای سینمایی در تهران انجام میشود و اصلا در این مورد بحثی نبوده و طبق روال گذشته انجام میشود بنابراین درخواست برای صدور حواله اکران در شهرستان هیچگاه مورد بحث و نظر نبوده است.
جهان بیگلری در ادامه در پاسخ به این سئوال که نمایش فیلم در سینما آزادی چگونه انجام میشود هم گفت: درباره سینما آزادی توافقی بین حوزه هنری و شهرداری وجود دارد که مدیریت اکران سینما آزادی با حوزه هنری است و به همین دلیل نمیتوان این سینما را از فهرست سینماهای تحت مدیریت حوزه هنری مستثنی دانست.
وی در پایان افزود: تمام صحبتهایی که از سوی دوستان شورای صنفی نمایش مطرح شده است مسائلی است که درباره آنها توافق صورت گرفته و نیازی به بازگو کردن مجدد نیست. در این جریان باید آرامش خودمان را حفظ کنیم تا مسائل پیش آمده حل شود و حوزه راه و رسالت همیشگی خود را بدون دست انداز طی کند.
اظهارات جهانبیگلری ناظر بر گفتههای اخیر سیدضیا هاشمی درباره جزئیات "توافقنامه" میان حوزه هنری و سازمان سینمایی است. وی در گفتوگو با برخی رسانه ها مدعی شده است: اواخر مردادماه پس از چند جلسه که بین وزیر ارشاد و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، تفاهمنامهای در چهار بند آماده و برای تائید به رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ارسال شد.
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