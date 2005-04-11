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۲۲ فروردین ۱۳۸۴، ۱۴:۳۴

نخستين دوره بازيهاي همبستگي كشورهاي اسلامي- عربستان

ناصر نوآموز: بازيهاي سخت ايران درراه است // بايد به تشكيل تيمهاي منتخب اقدام كنيم

نايب رييس فدراسيون فوتبال ايران كه درحال حاضر به همراه تيم منتخب كشورمان در عربستان بسرمي برد،عملكرد بازيكنان كشورمان در بازي مقابل تاجيكستان را مثبت ارزيابي كرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" ناصرنوآموزدراين خصوص اظهارداشت: بازيكنان ما دراين دوره ازرقابتها ازانگيزه بالايي برخوردارند ودربازي مقابل تاجيكستان تواناييهاي خودشان را نشان دادند. ما براي موفقيت اين تيم تمام تلاش خود را به كارمي بنديم و امكانات لازم را فراهم مي آوريم. ضمن اينكه معتقدم بازيهاي سخت تيم منتخب كشورمان درراه است. سودان تيم خوبي را راهي اين رقابتها كرده ومي تواند دربازي روزسه شنبه براي تيم ما مشكل سازشود. ازتيم عمان نيزشناخت خوبي داريم و آخرين باربا اين تيم درجام ملتهاي آسيا روبروشديم كه با بخت بلند از شكست گريختيم. ما فيلم بازيهاي اين دوتيم را دراختيار داريم وسعي داريم با شناخت كامل حريفان در اين دو بازي حضور پيدا كنيم.

نايب رييس فدراسيون درادامه افزود: بچه هاي ما دربازيهايي كه پيش رودارند، بايد دقت فراواني به خرج دهند. دراين صورت مي توانيم نتايج لازم را كسب كنيم. ضمن اينكه بايد بگويم بهتر است مسوولان فدراسيون نسبت به تشكيل تيمهاي منتخب اقدام كنند تا در آينده ازجهت بازيكن با مشكل مواجه نباشيم وپشتوانه هاي خوبي جهت جايگزيني نفرات تيم ملي داشته باشيم.

کد مطلب 170777

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