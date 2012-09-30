واکنش دانشجویان به تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی/ دعوت از تیم اقتصادی دولت به دانشگاه

مهدی خوجگی دبیر تشکیلات جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تشکیل کمیته‌های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه‌ها که از سوی معاون فرهنگی، سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اعلام شد، اظهار داشت: امیدوارم با راه اندازی این کمیته و همکاری نهاد رهبری در دانشگاه ها با تشکل های دانشجویی شاهد برگزاری نشست های خوب و سازنده در دانشگاه ها و مجموعه های علمی باشیم.

وی با بیان اینکه دانشجویان از زمانی که پیام رهبر انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به آن را دریافت کردند، به بازخوانی و اهمیت این پیام پرداختند، گفت: یکی از تشکل های دانشجویی که برنامه هایی را برای اقتصاد مقاومتی و تبیین آن در جامعه در نظر گرفته است، جنبش عدالتخواه دانشجویی است، ما به زودی برنامه هایی را با همین عنوان در دانشگاه ها برگزار خواهیم کرد.

این فعال دانشجویی درباره اینکه این نشست ها چه زمانی برگزار خواهد شد؟ گفت: زمان مشخصی را نمی توان اعلام کرد، اما نکته مهم ان است که این جنبش درقبال اقتصاد مقاومتی و تبیین و تشریح آن سکوت نخواهد کرد.

کمیته اقتصاد مقاومتی خلاء ضعف مدیران دانشگاه ها را پر می کند

مهدی امیریان دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت نیز با اشاره به تشکیل کمیته های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها گفت: هفته پیش دانشجویان و اعضای تشکل های دانشجویی با حجت السلام قریشی معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها دیدار و گفتگو کردند و در آن دیدار به فعالیت این کمیته در دانشگاه ها اشاره شد.

این فعال دانشجویی گفت: در این جلسه بنا شد تشکل های دانشجویی در فرهنگ سازی، تبیین ضرورت اقتصاد مقاومتی، ارائه تحقیقات و نقش آفرینی در حوزه های آموزشی موثر واقع شوند.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه دانشجویان و تشکل های دانشجویی از نحوه مدیریت بعضی از رئیسان دانشگاه ها و اهمیت ندادن آنها به جلسات و برگزاری نشست های اقتصاد مقاومتی رضایت ندارند، گفت: این کمیته به همت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و با مشارکت دانشجویان و تشکل های دانشجویی شکل گرفت تا با این همکاری خلاء که در این زمینه وجود داشت برطرف شود.

وی تشکل های دانشجویی را بازوی مقاوم این کمیته دانست و خبر داد: در نشست سالانه این تشکل که تا چهارهفته دیگر برگزار می شود موضوع اقتصاد مقاومتی به صورت جدی دنبال می شود.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی باید مسئولان پاسخگو باشند، بار دیگر از اعضای تیم اقتصادی دولت دعوت کرد تا در نشست دفتر تحکیم وحدت شرکت کنند و به تشریح و اهمیت اقتصاد مقاومتی و باید ها و نباید های آن بپردازند.

انتقاد یکی از تشکل های دانشجویی از نحوه فعالیت کمیته اقتصاد مقاومتی

همچنین دبیر یکی دیگر از تشکیلات دانشجویی به انتقاد از نحوه فعالیت این کمیته در دانشگاه ها پرداخت وگفت: این رویه ای که در حال حاضر در نظر گرفته شده است مورد پذیرش ما نیست،وحتما این موضوع را در مجمع هماهنگی تشکل های دانشجویی مطرح خواهیم.

وی گفت: فعلا نمی خواهیم درباره آغاز به کار این کمیته مصاحبه ای داشته باشیم، اگر به نتیجه رسیدیم در آن صورت اظهار نظر خواهیم کرد.

به گزارش مهر، معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها روز گذشته ازتشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در دانشگاه‌ها برای تبیین اقتصاد مقاومتی از برنامه‌های ترم جاری برای دانشگاه‌ها است.