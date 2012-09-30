کمبود آرد در شهرستان شاهرود و سکوت مسئولان غله

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از نانوایان شاهرودی با اشاره به کمبود آرد برای خبازیهای این شهرستان گفت: متولی تامین گندم مصرفی حدود 320 نانوایی شهرستانهای شاهرود و میامی، اداره کل غله استان سمنان است و کارخانهجات آرد سطح استان فقط متولی تولید آرد میباشند.
عدم تامین گندم از سوی اداره غله، عامل تعطیلی نانوائیهای شاهرود است
این نانوای شاهرودی افزود: از چهار ماه گذشته (نیمه دوم خرداد) تا به امروز بعلت کمبود گندم، کمبود آرد داشتهایم ولی با تدبیر مسئولان کارخانه آرد سرچمشه شاهرود و خرید گندم توسط آنها، مشکلی برای نانوائیهای سطح شهرستان بوجود نیامده بود، ولی بضاعت این کارخانه نیز محدود است.
او معتقد است: عدم تامین گندم از سوی اداره غله شهرستان شاهرود، امروز بصورت یک بحران ظهور یافته و باعث تعطیلی نانوائیهای این شهرستان شده است.
این نانوای شاهرودی با اشاره به اینکه تامین گندم وظیفه کارخانه آرد نیست؛ تصریح کرد: کارخانه آرد شاهرود از مرداد ماه تا کنون حدود هشت نامه به اداره غله نوشته و تقاضای تامین گندم نموده است ولی هیچکس پاسخگو نیست و جوابی نمیدهد، در صورتی که آقای قبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید نموده "تامین گندم مصرفی خبازیهای شاهرود وظیفه اداره کل غله است و میبایستی تحویل کارخانه آرد این شهرستان شود".
رئیس اداره ذخیره سازی و غله شهرستان شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تامین گندم مصرفی نانوائیها وظیفه ماست و در حال حاضر برای رفع مشکل آنها 500 تن گندم از سمنان خریداری نموده و امروز به کارخانه آرد شاهرود منتقل خواهد شد.
ناصر محرابی خاطر نشان کرد: دولت بمنظور واگذاری امورتصدیگری، ایجاد فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیردولتی، مقرر نموده که گندم از طریق بخش خصوصی خریداری شود و خوشبختانه در شهرستانهای گرمسار، سمنان و دامغان مشکلی نداریم والبته مشکل شاهرود نیز حاد نیست و باید ریشه یابی کنیم تا مشخص شود این معضل از کجا بوجود آمده است.
وی با اشاره به اینکه در تامین گندم مشکلی نداریم؛ تصریح کرد: سیلوی مکانیزه 20 هزار تنی ذخیره گندم شاهرود به قدر کافی گندم ندارد.
محرابی تاکید کرد: مرغوبیت گندم شاهرود باعث شده با گندم سایر نقاط مخلوط نمایند تا همه استان از آرد با کیفیتتری بهرمند شوند.
کشاورزی در هر بخش دغدغهها و مشکلاتی دارد
عبدالحسین صادق زاده که از کودکی در زمینه کشاورزی فعال بوده، یکی از صدها کشاورز کالپوشی است که امسال 15 هکتار از زمینهای خود را به کشت گندم این محصول استراتژیک اختصاص داده و توانسته بود 50 تن محصول برداشت کند که نسبت به پارسال حدود 30 تن کمتر است و علت این کاهش را سرمای سخت زمستان پارسال و طولانی بودن آن ذکر میکند.
این کشاورزی کالپوشی پیش از این به خبرنگاران گفته بود: حدود 50 تن گندم خود را به اداره غله شهرستانهای شاهرود و سمنان تحویل دادم و گفتند هزینه آن را 48 ساعته پرداخت میکنیم، اما بعد از گذشت دو هفته با پیگیریها و تماسهای مکرر با اداره غله و استانداری بالاخره پول گندم را پرداخت کردند.
صادقزاده افزود: متاسفانه اداره غله، گندم را از کشاورز کیلویی 420 تومان میخرد و به کارخانه آرد کیلویی 450 تومان میفروشد و این درحالی است که هنگام برداشت گندم دلالان گندم را از من به صورت نقدی میخریدند.
فروش گندم به کارخانه خوراک دام
شاه حسینی گندمکار دیگری است که به خبرنگاران گفته بود: پارسال از اولین کسانی بودم که میخواستم گندم تولیدی خود را به غله بفروشم ولی قوانین خاص آنها برای ما بسیار سخت و زیان آور بود، مثلا برای خالی کردن بار باید دو تا سه روز معطل میشدیم، وزن گندم را کم و پول آن را پس از گذشت حدود یک ماه پرداخت میکردند.
وی گفت: پارسال دیر متوجه شدم که کارخانه خوراک دام گندمهای ما را به صورت نقدی میخرد و گرنه به همان کارخانه میفروختم.
اداره غله اصلا از کشاورزان حمایت نمیکند
این کشاورز اظهار داشت: تا زمانی که جهاد کشاورزی متصدی خرید گندم بود از کشاورزان حمایت میکرد و مشکلی نداشتند اما از زمانی که اداره غله به صورت مستقیم گندم را از کشاورزان میخرد به ضرر کشاورزان است و اصلا از آنها حمایت نمیکند.
شاه حسینی در خاتمه افزود: امسال فقط من نیستم که گندمهای تولیدی خود را به کارخانه خوارک دام دادم، بلکه بیشتر کشاورزان منطقه گندمهای خود را به این کارخانه فروختند، چون هزینه خود را به صورت نقدی و با کمترین ضرر دریافت کردند.
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