به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین بررسی وضعیت قیمت طلا در بازار، همچنین اونس جهانی از ابتدای سال جاری تاکنون نشان می دهد که قیمت هر گرم طلای 18 عیار در 6 ماه گذشته از 78 هزار تومان در 14 فروردین ماه امسال به حول و حوش 115 هزارتومان افزایش یافت.

بر پایه این گزارش، افزایش 37 هزار تومانی در هر گرم طلای 18 عیار در حالی اتفاق افتاده که در طی این مدت، هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی از 1669 دلار به 1772 دلار رسیده که نشان دهنده افزایش 103دلاری در هر اونس است.

آیا افزایش قیمت طلا متاثر از بازار بین‌المللی است؟

در طول سال های اخیر و به ویژه از زمانی که روند افزایشی قیمت ها در بازارهای مختلفی از جمله سکه و ارز آغاز شد، این تاثیرات در بازار طلا نیز به وجود آمد؛ هرچند کارشناسان و فعالان حوزه طلا معتقدند افزایش قیمت طلا متاثر از تغییرات قیمت جهانی است.

رشد 45 درصدی قیمت طلا در بازار داخلی در فاصله 14 فروردین تا هشتم مهرماه امسال در مقایسه با رشد بین 6 تا حدود 7 درصدی قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی طی همین مدت نشان دهنده وجود تفاوت هایی بین این دو بازار است تا جایی که می توان تاثیرات مستقیم بازار خارجی بر بازار داخلی طلا را تا حد زیادی رد کرد.

متاسفانه بازار طلا نیز در ماه های اخیر همزمان با رشد چشمگیر و افسانه ای قیمت انواع ارزهای معتبر و سکه، دچار هیجان قیمتی و رشد شده است به نحوی که هر روزه شاهد رکوردزنی‌های جدیدی از قیمتها در این بازار هستیم.

صعود 47درصدی قیمت طلا

قیمت هر گرم طلا در فاصله 14 فروردین تا 17 مردادماه امسال قیمت‌هایی بین 64 تا 78 هزار تومان را به ثبت رساند، اما این نرخ از 18 مردادماه تا سوم مهرماه امسال به سرعت مسیر افزایش را طی کرد و با پشت سر گذاشتن قیمت های مختلف به گرمی 102 هزارتومان رسید.

در روزهای اخیر نیز قیمتها همچنان به صعود خود ادامه داد و تا پایان وقت روز گذشته به حول و حوش 115 هزار تومان افزایش یافت؛ رکوردی که تاکنون در مورد قیمت 1 گرم طلا در بازار ایران اتفاق نیفتاده بود.

جدول 6 ماهه افزایش قیمت طلا در بازار داخلی و جهانی

تاریخ 1 گرم طلای 18عیار (هزارتومان) 1 اونس طلا در بازار جهانی (دلار) 91.01.14 78 1669 91.01.19 76 1334 91.01.29 70 1650 91.02.10 69 1663 91.02.19 66 1639 91.02.27 64 1557 91.03.10 67 1550 91.03.20 70 1595 91.03.30 70 1630 91.04.10 76 1600 91.04.20 73 1592 91.04.28 72 1585 91.05.10 75 1625 91.05.18 80 1609 91.05.26 80 1604 91.06.07 85 1672 91.06.12 85 1692 91.06.20 98 1730 91.06.29 96 1778 91.07.01 97 1774 91.07.03 102 1762 91.07.04 108 1773 91.07.05 106 1745 91.07.08 115 1772

به دلیل فراهم شدن امکان مقایسه آسان‌تر قیمتها در این جدول توسط مخاطبان، برخی قیمت‌ها گرد شده‌اند در صورتی که در روزهایی به عنوان نمونه، 20 خردادماه امسال قیمت هر گرم طلای 18عیار در بازار 69 هزار و 950 تومان بود ولی در جدول 70 هزارتومان اعلام شده است.