به گزارش خبرنگار مهر، نتایج تازه ترین نظرسنجی انجام شده از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) درباره نگرش شهروندان تهرانی نسبت به تولیدات داخلی و خارجی در سال تولید ملی با عنوان الگوی مصرف کالای خانوارهای تهرانی در سال تولید ملی منتشر شد.

در طرح این نظرسنجی اعلام شده، 2/62 درصد از پاسخگویان زن و 8/37 درصد آنها مرد بوده اند.

نتایج نشان می دهد که در خصوص هشت قلم کالا شامل مواد غذایی، پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی و برقی، لوازم آرایشی و پیرایشی، لوزام بهداشتی، لوازم التحریر، طلا و جواهرات اکثریت خانوارها(3/98) بیشتر مواد غذایی مورد نیاز خود را از محصولات داخلی تأمین می کنند و در مقابل 7/30 درصد نیز پوشاک خود را از محصولات خارجی موجود در بازار تهیه می کنند. 3/75 درصد از پاسخگویان کیف و کفش ایرانی استفاده می کنند و در مقابل 23/8 درصد در این مقوله از محصولات خارجی استفاده می کنند.

نکته قابل تأملی که در مورد لوازم خانگی و برقی وجود دارد این است که 6/66 درصد از خانوارها از لوزام خانگی و برقی خارجی استفاده می کنند. این در حالی است که 1/33 درصد خانوارها نیز از لوازم خانگی و برقی داخلی استفاده می کنند.

در حال حاضر در بسیاری از حوزه های لوازم خانگی، برندهای خارجی توانسته اند جای پای خود را در بازار ایران محکم کرده و سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند. از برندهای کره ای و ژاپنی گرفته تا برندهای سایر کشورها، هر یک توانسته اند بخشی از سهم بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار بگیرند.

طبق آمار غیر رسمی حدود 70 درصد از بازار لوازم خانگی در دست کشورهای خارجی است که در این میان طبق آمار، سهم کره از بقیه بیشتر است تا جایی که یکی از اعضای اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره سهم لوازم خانگی در بازار ایران گفته: هم اکنون بیش از 50 درصد سهم بازار لوازم خانگی متعلق به دو برند کره ای است.

سهم قابل توجهی از مصرف لوازم آرایشی و پیرایشی نیز مربوط به محصولات خارجی می باشد. مطابق یافته ها، 9/51 درصد از خانوارها از لوازم آرایشی و پیرایشی خارجی و 4/42 درصد نیز از لوازم آرایشی و پیرایشی داخلی استفاده می کنند. این در حالی است که 6/4 درصد نیز از لوازم آرایشی و پیرایشی استفاده نمی کنند.

4/84 درصد از پاسخگویان از لوازم بهداشتی ایرانی و 7/14 درصد از لوازم بهداشتی خارجی استفاده می کنند. همچنین 7/83 درصد لوازم التحریر داخلی و 6/13 درصد لوازم التحریر خارجی استفاده می کنند.

همچنین نتایج این نظرسنجی نشان دهنده آن است که اکثر شهروندان از طلا و جواهرات ایرانی استفاده می کنند. 1/91 درصد پاسخگویان از طلا و جواهرات ایرانی استفاده می کنند.

نکته مهم دیگری که این یافته در اختیار ما قرار می دهد این است که فقط 3 درصد از خانوارها طلا و جواهرات استفاده نمی کنند.

در مجموع اگر از اقلام مذکور میانگین بگیریم، میزان استفاده کنندگان از اجناس ایرانی برابر با 1/72 درصد و میزان استفاده کنندگان از کالاهای خارجی برابر با 26 درصد است.