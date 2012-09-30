کودکان اصفهانی "آب نبات قرمز" ندارند

حبیب اسماعیلی تهیه‌کننده این پروژه سینمایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: به تازگی پیش تولید این فیلم سینمایی آغاز شده است. مشغول انتخاب بازیگران و عوامل پشت دوربین هستیم که به زودی و بعد از قطعی شدن اسامی اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز در حال بازدید و انتخاب لوکیشن‌هام هستیم. فیلمبرداری "آب نبات قرمز" در شهرهای مختلفی مانند تهران، کیش و مناطقی از شمال کشور انجام می‌شود. احتمالا از اواخر مهرماه نیز فیلمبرداری را آغاز می‌کنیم. متاسفانه به دلیل طولانی شدن مراحل پیش تولید فیلم به جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان نمی‌رسد.

"آب نبات قرمز" به نویسندگی و کارگردانی محسن دامادی فیلمی فانتزی است که در ژانر کودک و نوجوان تولید می‌شود.

محسن دامادی پیش از این فیلم‌های سینمایی "قبرستان غیرانتفاعی"، "خانواده ارنست" و "یک اشتباه کوچولو" را کارگردانی کرده است.