کودکان اصفهانی "آب نبات قرمز" ندارند

حبیب اسماعیلی تهیهکننده این پروژه سینمایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: به تازگی پیش تولید این فیلم سینمایی آغاز شده است. مشغول انتخاب بازیگران و عوامل پشت دوربین هستیم که به زودی و بعد از قطعی شدن اسامی اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز در حال بازدید و انتخاب لوکیشنهام هستیم. فیلمبرداری "آب نبات قرمز" در شهرهای مختلفی مانند تهران، کیش و مناطقی از شمال کشور انجام میشود. احتمالا از اواخر مهرماه نیز فیلمبرداری را آغاز میکنیم. متاسفانه به دلیل طولانی شدن مراحل پیش تولید فیلم به جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان نمیرسد.
"آب نبات قرمز" به نویسندگی و کارگردانی محسن دامادی فیلمی فانتزی است که در ژانر کودک و نوجوان تولید میشود.
محسن دامادی پیش از این فیلمهای سینمایی "قبرستان غیرانتفاعی"، "خانواده ارنست" و "یک اشتباه کوچولو" را کارگردانی کرده است.
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