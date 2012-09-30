به گزارش خبرنگار مهر، «سال گرگ» رمانی درباره سازمان مجاهدین خلق است که اتفاقات آن در سال‌های 52 تا 56 رخ می‌دهد. یکی از موضوعات مهم در این رمان تغییرات ایدئولوژی در سازمان مجاهدین خلق و تصیفه‌های خونینی است که درون آن انجام گرفت.

جواد افهمی، نویسنده این رمان، آثاری درباره جنگ تحمیلی و سال‌های انقلاب دارد و این رمانش نیز درباره سال‌های انقلاب و مشخصا با موضوع سازمان مجاهدین خلق نگاشته شده است. این نویسنده در این رمان از مطالب مستند و واقعی استفاده کرده است، اما نمی‌توان رمانش را یک کار مستند دانست و زوایای آن را با جزئیات واقعی و اتفاقات دهه 50 مقایسه کرد.

رمان «سال گرگ» چندی است که مرحله ویراستاری نهایی را پشت سر گذاشته است و برای اخذ مجوز چاپ به ارشاد رفته است. طبق وعده‌ای که به ناشر این کتاب داده شده است، قرار است این کتاب به زودی مجوز چاپ را کسب کند و ظرف کمتر از یک ماه دیگر توسط موسسه شهرستان ادب روانه بازار شود.