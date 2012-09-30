حسن خدایی، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت کتابخانه‌های آسیب‌دیده اهر و ورزقان پس از زلزله چند ماه پیش را اینگونه تشریح کرد: دو کتابخانه شیخ شهاب‌الدین اهری و نجفی اهری در شهر اهر در حال حاضر به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی ادامه داد: البته کتابخانه نجفی اهری به دلیل خسارتی که به ساختمان جانبی آن وارد شده بود در محل ورودی ساختمان ایجاد خطر می‌کرد و همچنین‌ ترک‌هایی در داخل ساختمان ایجاد شده بود که بدان رسیدگی شده و می‌شود، ولی میزان خسارت به گونه‌ای نیست که به تعطیلی کتابخانه منجر شود.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی درباره کتابخانه‌های ورزقان گفت: در ورزقان خسارت‌ها بیشتر بود تا حدی که کتابخانه‌ تعطیل شد.

خدایی در پایان گفت: در حال حاضر بازسازی کتابخانه ورزقان انجام می‌گیرد و امیدواریم هرچه زودتر امکان استفاده مجدد از آن فراهم شود.