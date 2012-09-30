  1. فرهنگ و ادب
۹ مهر ۱۳۹۱، ۶:۴۷

خدایی در گفتگو با مهر:

آخرین وضعیت کتابخانه‌های مناطق زلزله‌زده/ کتابخانه ورزقان بسته است

آخرین وضعیت کتابخانه‌های مناطق زلزله‌زده/ کتابخانه ورزقان بسته است

به گفته مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در حال حاضر درهای کتابخانه‌های اهر به روی متقاضیان باز است، ولی کتابخانه عمومی ورزقان در حال بازسازی پس از زلزله است.

حسن خدایی، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت کتابخانه‌های آسیب‌دیده اهر و ورزقان پس از زلزله چند ماه پیش را اینگونه تشریح کرد: دو کتابخانه شیخ شهاب‌الدین اهری و نجفی اهری در شهر اهر در حال حاضر به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی ادامه داد: البته کتابخانه نجفی اهری به دلیل خسارتی که به ساختمان جانبی آن وارد شده بود در محل ورودی ساختمان ایجاد خطر می‌کرد و همچنین‌ ترک‌هایی در داخل ساختمان ایجاد شده بود که بدان رسیدگی شده و می‌شود، ولی میزان خسارت به گونه‌ای نیست که به تعطیلی کتابخانه منجر شود.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی درباره کتابخانه‌های ورزقان گفت: در ورزقان خسارت‌ها بیشتر بود تا حدی که کتابخانه‌ تعطیل شد.

خدایی در پایان گفت: در حال حاضر بازسازی کتابخانه ورزقان انجام می‌گیرد و امیدواریم هرچه زودتر امکان استفاده مجدد از آن فراهم شود.

کد مطلب 1707894

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