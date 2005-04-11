طرح جامع فولاد تا يك ماه آينده نهايي مي شود

مدير امورفولاد سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: پس از تاييد گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوردر زمينه طرح جامع فولاد، منتظرتصميم شوراي اقتصاد هستيم.

عبدالله اعزازي با اشاره به ويژگيهاي اجرايي شدن طرح جامع فولاد افزود: در حال حاضر ميزان ظرفيت نصب شده براي توليد فولاد ،12 ميليون تن مي باشد كه با تكميل برنامه سوم اين ميزان به 7/14 ميليون تن مي رسد.

وي تصريح كرد: بر اساس اين طرح تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، ظرفيت سازي براي توليد 28 ميليون تن فولاد كشورپيش بيني مي شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين اهداف محقق خواهد شد، خاطر نشان كرد: بعلت برخورداري ازانرژي و سنگ آهن در داخل كشور، صنعت فولاد كشوربا استقبال خوبي در زمينه سرمايه گذاري چه ازسوي بخش خصوصي و خارجي مواجه شده است.

به گفته وي، در حال حاضر دو شركت هندي براي توليد سه ميليون تن فولاد در بندرعباس در حال سرمايه گذاري هستند و با برخي از كشورهاي اروپايي و آسيايي در حال مذاكره هستيم.

اعزازي با اشاره به قيمت فولاد گفت: با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه براي توليد فولاد از جمله سنگ آهن ، قيمت اين فلزامسال افزايش خواهد يافت.

وي تصريح كرد: پس از تفاهم ميان مصرف كنندگان عمده و توليد كنندگان بايد منتظر افزايش حداقل 40 تا 50 درصدي قيمت فولاد در سالجاري بود.