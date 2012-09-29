پ.ک.ک برای امریکا نیز تهدید محسوب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تودی زمان، "فلیپ گوردون" در سخنانی گفت: حزب جدائی طلب کارگران کردستان (پ.ک.ک) نه تنها چالشی برای ترکیه محسوب می شود، بلکه برای آمریکا نیز یک چالش محسوب می شود.

گوردون که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود : ما این گروه را به عنوان یک گروه تروریستی می دانیم که باید با آن مبارزه کرد. ما در این رابطه با ترکیه همکاری نزدیکی داریم.

به گفته معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در امر مبارزه با پ.ک.ک آمریکا در کنار ترکیه ایستاده است.

وی در ادامه با اشاره به همسایگی ترکیه با ایران، و تلاش های آمریکا برای متوقف کردن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی اشاره کرد.