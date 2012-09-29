  1. بین الملل
۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

معاون کلینتون :

پ.ک.ک برای امریکا نیز تهدید محسوب می شود

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا مدعی شد که حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) برای ایالات متحده نیز یک تهدید به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تودی زمان، "فلیپ گوردون" در سخنانی گفت: حزب جدائی طلب کارگران کردستان (پ.ک.ک) نه تنها چالشی برای ترکیه محسوب می شود، بلکه برای آمریکا نیز یک چالش محسوب می شود.

 گوردون که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود : ما این گروه را به عنوان یک گروه تروریستی می دانیم که باید با آن مبارزه کرد. ما در این رابطه با ترکیه همکاری نزدیکی داریم.

به گفته معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در امر مبارزه با پ.ک.ک آمریکا در کنار ترکیه ایستاده است.

وی در ادامه با اشاره به همسایگی ترکیه با ایران، و تلاش های آمریکا برای متوقف کردن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی اشاره کرد.

