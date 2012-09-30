به گزارش خبرنگار مهر، فیلمی در آمریکا ساخته شده که در آن به رسول خدا(ص) هتک حرمت شده است. این فیلم واکنش شدید مسلمانان را به دنبال داشته است.

اولین پرسش مطرح این است که آیا آزادی بیان حقی بی حد و مرز است و حدودی برای آن متصور نیست؟ آیا به حق آزادی بیان و اندیشه می توان هر اعتقاد و باوری را زیر سؤال برد و مورد توهین قرار داد؟



آزادی عقیده به معنای آن است که هر شخصی،‌ هر تفکری اعم از سیاسی،‌ اجتماعی،‌ مذهبی را که حق می داند آزادانه برگزیند بی‌آنکه در گزینش آن تحت فشار باشد. آزادی بیان نیز تبلور آزادی عقیده است و به معنای ابراز آزادانه اندیشه و اعتقادات می‌باشد. این حق یکی از حقوقی است که در تمام اعلامیه‌های حقوق بشری به صراحت به آن تأکید شده و در قوانین بسیاری از کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته است.



ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر 1948)‌ مقرر می‌دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات فردی آزاد باشد.»



اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که آزادی بیان در اسلام و حقوق بین الملل بدون حد و مرز نیست. بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: « اعمال مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف. احترام به حیثیت و حقوق دیگران؛ ب. حفظ امنیت، نظم یا سلامت و اخلاق عمومی.»

چامسکی: توهین به پیامبر اسلام بیان تنفر است نه آزادی بیان/ تحلیل موضع آمریکا

پروفسور نوام چامسکی زبانشناس معاصر و استاد بازنشسته دانشگاه ام.آی.تی آمریکا در مورد توهین اخیر به پیامبر(ص) در قالب یک فیلم موهن به خبرنگار مهر گفت: این اقدام ناراحت کننده و تنفرآمیز است که سبب چالشهای فراوان نیز شده است.

وی در ادامه یادآور شد: دیدگاه آمریکا این است که ساخت چنین فیلمی قانونی است هر چند غیر اخلاقی باشد. در واقع ساخت چنین فیلمی در آمریکا نشان آزادی بیان نیست بلکه بیان تنفر و نوعی بیان تهاجمی است.

وی در خصوص این موضوع که آیا آزادی بیان بی حد و حصر است نیز گفت: آزادی بیان مقوله و حقی بی حد و مرز نیست و در اروپا و نقاط مختلف دنیا قوانینی وجود دارد که این حق را محدود می کند.

استاد بازنشسته دانشگاه MIT در خصوص واکنشهای صورت گرفته علیه این فیلم در آمریکا نیز گفت: اگر محکومیت این فیلم توسط دولتمردان آمریکایی صادقانه باشد با آن موافق هستم چرا که حداقل برخلاف رویه همیشگی آنها در جهت فریب و نیرنگ نخواهد بود!



گلسپی: توهین به ادیان ماحصل منطق عصر روشنگری است



پروفسور مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک در خصوص این موضوع گفت: در ابتدا مایل هستم در مورد نوع نگاه و منطق کلام محوری(logocentrism) صحبت کنم.

برنده جایزه لئو اشتراوس افزود: در دین مسیحیت و در قرون 18 و 19 میلادی این نوع نگاه در درون مسیحیت وجود داشت. هم از جنبه درونی و از هم از جنبه بیرونی این نگاه به ادیان و مذاهب دیگر وجود داشت.

وی در ادامه یادآور شد: بر اساس نگاه کلام محوری دیدگاه و اعتقادات دیگران بر حق نیست. این نوع نگاه در میان اروپائیان استعمارگر با ساکنان مستعمرات نیز صادق است.

مؤلف "ریشه‌های الهیاتی مدرنیته" تصریح کرد: یعنی استعماگران خود را برحق می دانستند و دیدگاههای کشورهای مستعمره را نادرست می دانستند.

استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا افزود: در واقع این نوع نگاه و منطق در عصر روشنگری نیر قابل ردیابی است. در این عصر عقل و شیوه عقلی و علمی خود را بر حق می داند و دین و باورهای دینی را نادرست می پندارد.

وی در ادامه تأکید کرد: نتایج مصیبت بار این عصر نیز نشان داد که این دیدگاه به چه میزان سطحی و نادرست بوده است.

مؤلف "نیهلیسم بعد از نیچه" تصریح کرد: تداوم چنین دیدگاههای در خصوص توهین به ادیان و باورها و اعتقادات مردم را در حال حاضر نیز شاهد هستیم.



صفی: توهین به پیامبر(ص) مصداق بیان نفرت است نه آزادی بیان



پروفسور "امید صفی" استاد مطالعات دینی دانشگاه کارولینای شمالی در مورد توهین اخیر به پیامبر(ص) در قالب یک فیلم موهن به خبرگزاری مهر گفت: در مورد توهین اخیر و واکنشهایی که به این فیلم صورت گرفته چند نکته را باید مورد توجه داشت.

وی تصریح کرد: اولین نکته که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تولید این فیلم با "آزادی بیان" قابل توجیه نیست. هر موقع که توهینی به مسلمانان صورت گرفته در قالب "آزادی بیان" توجیه شده است.

مؤلف "مسلمانان پیشرو" در ادامه تأکید کرد: این به اصطلاح فیلم باید "بیان نفرت" تلقی شود و نه "آزادی بیان". همچنین می توان این ادعا را در مورد توهینهایی که به ادیان ابراهیمی دیگر از جمله یهودیت بیان می شود را "بیان نفرت" دانست.

وی در ادامه یادآور شد: در مورد اتفاقی که در لیبی رخ داد باید توجه داشت که این اقدام و کشتن سفیر آمریکا در این کشور کار مردم لیبی نبوده و کار القاعده بوده است. لذا این اقدام را نباید به مسلمانان و مردم لیبی نسبت داد. مردم لیبی و مقامات لیبی نیز این اقدام را محکوم کردند.

این اسلام شناس معاصر در ادامه یادآور شد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که سازندگان این فیلم آشکارا از اسلام نفرت دارند.

استاد مطالعات دینی دانشگاه کارولینای شمالی تصریح کرد: نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که واکنش خشن به توهین و اهانت حتی مورد پذیرش پیامبر(ص) نیز نبوده است.



تالیافرو: افرادی به پیامبر(ص) توهین می‌کنند که از یکپارچگی مسلمانان در هراس هستند

"چارلز تالیافرو" استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر در خصوص این موضوع تصریح کرد: من با شما موافق هستم که آزادی بیان نباید بدون حد و مرز باشد.

وی تصریح کرد: یک مثل قدیمی می گوید که نباید یک فرد فریاد "آتش، آتش" در بین جمعیتی وقتی که آتشی در کار نیست سر دهد و باعث ترس و هراس مردم و صدمه و خسارت به آنها شود.

وی در ادامه افزود: در کشور ایالات متحده آمریکا آزادی بیان بی حد و مرز نیست بلکه کنترل شده است. برای نمونه شایع پراکنی و دروغ بستن به افراد برای کسب منافع اقتصادی و بی حرمتی به مقدسات در رادیو و تلویزیون عمومی ممنوع است.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد تصریح کرد: همچنین وقتی فردی از تلویزیون برای اهانت به قوم و نژادی بهره ببرد مورد نفرت عموم قرار می گیرد. همین اواخر یک سیاستمدار در آمریکا مجبور شد به خاطر اهانت به زنان و موضوع تجاوز جنسی عذرخواهی کند.

استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا تأکید کرد: من به شخصه انزجار خود را از این فیلم اعلام می کنم. تصور من این است که این فیلم عامدانه ساخته شده تا به کلیت مسلمانان توهین و اهانت کند. اشتباه است که این فیلم پخش و تکثیر شود.

مؤلف "تاریخ روح" یادآور شد: اما پرسش این است که در مقابل این اقدام نفرت انگیز چه باید کرد؟ آیا پاسخ باید توأم با خشونت و توهین به مقدسات ادیان دیگر باشد؟ رویه محمد(ص) در پاسخ به توهینها چگونه بوده است؟

وی در ادامه یادآور شد: اگر کسانی که دست به تهیه این فیلم زدند با پیامبر آشنا بودند و معرفتی از او داشتند به چنین اقدام شیطانی دست نمی زدند. اگر آنها به حقیقت اسلام آشنا بودند چنین فیلمی را نمی ساختند.

وی افزود: افرادی به اسلام و پیامبر(ص) توهین می کنند که شناختی از رأفت اسلامی و زیبایی اسلام ندارند و از یکپارچگی مسلمانان در هراس هستند.