پایانه مسافربری امام‌ رضا (ع) به نخستین سایت گردشگری کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رجائی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ضمن بازدید از پایانه مسافربری امام‌رضا(ع) به تبدیل شدن این پایانه هوشمند و مدرن به نخستین سایت گردشگری در بین پایانه های مسافربری کشور تاکید کرد.

محسن شریعتی، مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد نیز ضمن اعلام آمادگی کامل نسبت به موضوع فوق الذکر پیشنهاد تغییر تعرفه حامل‌های انرژی پایانه مسافربری را در کارگروه گردشگری مطرح نمود.

وی افزود: بر اساس این پیشنهاد و درخواست، با توجه به زائرخیز بودن این مجموعه در صورت تصویب، حامل‌های انرژی پایانه مسافربری بر اساس تعرفه‌های گردشگری محاسبه می‌شود.

بهسازی میدان بیت‌المقدس و طبرسی پس از 30 سال

سخنگوی سازمان مجری طرح بهسازی و نوسازی محدوده اطراف حرم مطهر رضوی از بهسازی میدان بیت‌المقدس و طبرسی پس از گذشت30 سال خبر داد.

عباسعلی رشید اظهارکرد: این دو میدان یکی از قدیمی‌ترین میادین شهر مشهد است که به لحاظ اجتماعی از سیاسی نقش مهمی در شهر مشهد از گذشته تاکنون در خاطره مردم ایفا کرده است.

وی با اشاره به ایجاد فضای بصری ممتاز در این دو میدان تصریح کرد: از همین رو توجه به بحث فضای سبز و احداث آبنما مورد توجه قرار دارد.

آغاز ارائه خدمات شهری به شهرک مهرگان

شهردار منطقه 3 مشهد گفت: با تصویب شهرک مهرگان به عنوان ناحیه 4 و منطقه منفصل بهشهرداری منطقه 3 مشهد در فروردین ماه سال جاری، از هفته گذشته ارائه خدمات از سویشهرداری به این شهرک آغاز شده است.

ساسان نورین مقدم اظهارکرد: فروردین ماه سال جاری 1000 واحد مسکن مهر درشهرک مهرگان با حضور رییس جمهور افتتاح شد، یکی از اصلی‌ترین مشکلات ساکنان آن عدمبرخورداری از خدمات شهرداری مانند جمع‌آوری زباله بود.

وی با اشارهبه آغاز ارائه خدمات شهرداری به این شهرک گفت: با توجه بهبهره‌برداری از فاز یک شهرک مهرگان در راستای توافقات صورت گرفته زباله‌گیری و رفتو روب این شهرک از هفته گذشته آغاز شده است.

برگزاری 8 کارگاه توانمندسازی و آموزشی ویژه مجریان شهر بهشت

مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد از برگزاری 8 کارگاه و 33 ساعت دوره توانمندسازی و آموزشی ویژه مجریان شهر بهشت خبر داد.

علی اکبر عصارنیا اظهارکرد: با توجه به برگزاری برنامه‌های عمومی سازمان که جشن‌های بوستان در بوستان از جمله مهم‌ترین این برنامه‌هاست، سال گذشته بیش از 60 مورد ویژه برنامه هر روز در سطح شهر مشهد برگزار شد.

وی ادامه داد: برای رفع این کمبود، اقدام به جذب افراد مستعد در حرفه مجری‌ گری کرده ایم و در این راستا حدود یک ماه پیش، فراخوانی برای این گروه از افراد در سطح شهر مشهد و رسانه‌های گروهی انتشار یافت.

8 هزار خودرو با فعالیت گشت آلودگی هوا در مشهد جریمه شدند

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: تا انتهای تابستان امسال یعنی در 98 روز، حدود 8 هزار خودرو توسط گشت آلودگی هوا شناسایی و توسط پلیس راهور جریمه شد.

مهدی امامی میبدی با بیان اینکه در گشت آلودگی هوا دو خودرو در سطح شهر بر خودروها نظارت می‌کنند، اظهارکرد: همچون سال‌های گذشته از 25 خرداد سال جاری نیز گشت آلودگی هوا به همکاری محیط زیست و پلیس راهور آغاز شد.

وی اضافه کرد: علت اصلی جریمه خودروهای مذکور نداشتن معاینه فنی و یا همراه نداشتن برگ معاینه فنی بوده است.

آسیب به فضای سبز از معضلات اساسی مناطق غیربرخوردار

شهردار منطقه 6 مشهد یکی از معضلات اساسی مناطق غیر برخوردار آسیب به فضای سبز دانست.

شهرام کریمی در جلسه هم ‌اندیشی با کارشناسان فضای سبز بر گسترش ارتباط با ادارات تاکید کرد و افزود: کارشناسان حوزه‌های مختلف که در بطن کار حضور دارند نسبت به مشکلات و نواقص اشراف بیشتری داشته که باید به نحوی مطلوب منتقل شود.

وی به بزرگترین دغدغه مطرح شده کارشناسان این اداره اشاره و تصریح کرد: محافظت از بوستان‌ها و به طور کل فضای سبز از مهمترین مسایلی است که شهرداری‌ها با آن روبرو بوده‌اند و به طور طبیعی در مناطق کم‌برخوردار به طور جدی‌تری مطرح است.