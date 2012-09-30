عباس پاپی زاده در گفتگو با مهر درخصوص وضعیت واحدهای مرغداری پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اظهارداشت: براساس شواهد و مدارک موجود هم اکنون درحدود 25 درصد از مرغداریهای کشور به دلیل مدیریت ضعیف دولت در هدفمندکردن یارانه ها و همچنین گران شدن نرخ حاملهای انرژی درآستانه تعطیل شدن هستند.

وی خاطرنشان کرد: دولت قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می بایست اقدام به بهینه سازی و اصلاح سیستم گرمایشی واحدهای مرغداری می کرد تا هزینه های تولید بصورت غیرمنطقی افزایش پیدا نکند اما متاسفانه دولت این کار را انجام نداد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها به درستی انجام شده بود ، هم اکنون شاهد به وجود آمدن چنین مشکلاتی دربخش کشاورزی نبودیم، گفت: به عنوان مثال، در ماده 4 قانون هدفمندی یارانه ها آمده است که دولت باید به تدریج یارانه بخش کشاورزی را حذف کند و در تبصره ذیل این ماده نیز عنوان شده که "یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد" درحالی که می بینیم درعمل این اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان اینکه مجلس به عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در این بخش نمره قبولی نمی دهد، از فراخواندن صادق خلیلیان به مجلس برای پاسخگویی به این وضعیت خبر داد.

