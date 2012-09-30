همایش موتورسواری عمومی به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش موتورسواری عمومی با هدف فرهنگ سازی این ورزش به مناسبت بزرگداشت هفته نیروی انتظامی در شهر زاوه برگزار می شود.

محمد علی مدیحی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان زاوه گفت: این همایش روز 10 مهرماه با هدف ترویج فرهنگ موتورسواری مطمئن برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین راهپیمایی با تجهیزات نظامی نیروهای مسلح شهرستان از جمله نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و پایگاه های بسیج در روز 11 مهرماه جاری انجام می شود.

مدیحی بیان کرد: از دیگر برنامه های ورزشی شهرستان طی هفته نیروی انتظامی برگزاری مسابقات والیبال و فوتسال دوستانه بین تیم های نیروی انتظامی و سپاه پاسداران است.

مسابقات انتخابی بوکس بزرگسالان خراسان رضوی برگزار شد

سرپرست هیأت بوکس خراسان رضوی گفت: مسابقات انتخابی به منظور تشکیل تیم بوکس بزرگسالان استان برای اعزام به رقابت های قهرمانی کشور در خوزستان، برگزار شد.

غدیر توانا اظهار داشت: این مسابقات با حضور تیم های شهرستان های قوچان، مشهد، تربت حیدریه، تربت جام، نیشابور و چناران با انجام 52 مسابقه در 10 وزن در مشهد برگزار شد.

توانا بیان کرد: نفرات اول این مسابقات به همراه 8 نفر دیگر از شرکت کنندگان که از سوی هیأت داوری این رقابت ها انتخاب شدند به اردوی آمادگی تیم بوکس خراسان رضوی دعوت شدند.

وی گفت: نفرات برتر اردوی آمادگی تیم بوکس استان به مسابقات قهرمانی کشور که 20 مهرماه در شهرستان اهواز برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

کسب مقام دوم مسابقات قهرمانی کشور توسط بانوان کونگ فوکار خراسانی

بانوان کونگ فوکار خراسان رضوی مقام دوم تیمی در مسابقات قهرمانی کشور را به خود اختصاص دادند.

فاطمه عزیزی سرپرست تیم اعزامی به این مسابقات گفت: رقابت های کونگ فو قهرمانی کشور ششم و هفتم مهرماه با حضور 21 تیم در فولادشهر اصفهان به منظور انتخاب اعضای تیم ملی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در تمام اوزان از خراسان رضوی ورزشکار اعزام شده بود، اظهار داشت: متاسفانه از 10 وزن اعزامی به مسابقات در 4 وزن اول با توجه به برگزاری سه مبارزه در هر وزن هیچ مقامی کسب نشد.

عزیزی سطح این مسابقات را بالا ارزیابی کرد و افزود: کونگ فوکاران از توان جسمی بالا برخوردار بودند و داوری مسابقات در سطح بالایی قرار داشت.

جلسه هماهنگی کمیته های مختلف نمایشگاه اوقات فراغت خراسان رضوی برگزار شد

جلسه هماهنگی کمیته های مختلف نمایشگاه اوقات فراغت خراسان رضوی در محل ستاد اجرایی این نمایشگاه برگزار شد.

جلیل معماریانی مدیر نمایشگاه اوقات فراغت استان در این جلسه اظهار داشت: هدفمند سازی اوقات فراغت عموم مردم، آگاه سازی افراد جامعه در مورد فرصت های موجود فراغتی در سطح شهر و استان و نگاه شبکه ای به دستگاه های مختلف و نزدیک کردن آنان به این موضوع از اهداف مهم برپایی این نمایشگاه است.

وی افزود: تمامی کمیته های فعال در ستاد اجرایی می بایست دغدغه پیام رسانی به قشرهای مختلف استان را در دستور کار خود قرار دهند.

وی خواستار برنامه ریزی برای مهندسی محتوا، چینش غرفه ها و انجام هماهنگی های لازم طی هفته جاری شد و گفت: این برنامه ریزی باید به گونه ای باشد تا ارتباط بین بخش های مختلف در زمان مناسب به بهترین شکل برقرار شود.