مشکل گلزنی استقلال ربطی به مهاجمان ندارد/ معذوریت اخلاقی دلیل انتقال زندی!

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: انتقال فریدون زندی به هیچ وجه به خاطر مسائل مالی و کسب در آمد برای باشگاه استقلال نبود. حدود یک ماه و نیم پیش زندی با قلعه نویی صحبت کرد و گفت که از یک باشگاه قطری پیشنهاد دارد اما قلعه نویی با وی مخالفت کرد و گفت ما در استقلال به تو نیاز داریم.

وی در پاسخ به این پرسش که پس چرا در حال حاضر با انتقال زندی به یک تیم دسته اولی در لیگ قطر موافقت کردید، اظهار داشت: این بار پافشاری بیش از حد زندی باعث شد تا قلعه نویی و فتح الله زاده با صدور رضایت نامه وی موافقت کنند چون قلعه نویی معتقد است بازیکنی که فکرش با تیم نباشد دیگر نمی تواند برای آن تیم کارایی داشته باشد.

سرپرست باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که چقدر مسائل مالی در انگیزه زندی برای انتقال به لیگ دسته اولی فوتبال قطر موثر بوده، تصریح کرد: قطعا یکی از مسائلی که نقش اصلی در این تصمیم زندی داشته پیشنهاد مالی باشگاه الاهلی قطر بوده است.

وی در خصوص اینکه چه مبلغی از قرارداد زندی به باشگاه استقلال خواهد رسید، تاکید کرد: من واقعا نمی دانم که چه میزان از قرارداد زندی بابت صدور رضایت نامه به باشگاه استقلال می رسد اما مطمئن باشید فتح الله زاده به خاطر این موضوع رضایت به انتقال زندی نداده است.

ماجدی در پاسخ به این پرسش که آیا زندی به دلیل اینکه در اکثر بازی ها در ترکیب اصلی تیم قرار نمی گرفت، خواستار انتقال به باشگاه الاهلی شد، گفت: هر بازیکنی فکر می کند که از نظر فنی از سایر بازیکنان بهتر و آماده تر است اما این سرمربی تیم است که تشخیص می دهد کدام بازیکن آماده تر بوده و در یک بازی به تیم کمک بیشتری می تواند بکند.

وی در مورد جایگزین زندی در تیم استقلال خاطرنشان کرد: طبق قوانین سازمان لیگ تا نیم فصل نمی توانیم بازیکنی را جذب کنیم اما به دنبال رفع نواقص خود در پست هایی هستیم که کمبود بازیکن داریم چون از نیم فصل دوم درگیر رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نیز خواهیم شد.

سرپرست تیم استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا نمی ترسید سایر بازیکنان تیم به دلیل مشکلات مالی تیم به فکر جدایی از استقلال بیفتند، گفت: مطمئن باشید هیچ بازیکنی به دلیل مسائل مالی از باشگاه استقلال جدا نخواهد شد و اگر به زندی نیز رضایت نامه دادیم به خاطر اصرارهای بیش از حد او و به دلیل معذوریت اخلاقی که در آن قرار گرفتیم بود چون زندی در زمانی که می توانست به فوتبال خود در آلمان ادامه دهد ترجیح داد تابعیت ایرانی را برگزیند و در خدمت فوتبال ایران باشد.

وی با اعلام اینکه باشگاه استقلال هیچ مذاکره ای مبنی بر تعویض بازیکن با باشگاه پرسپولیس انجام نداده، گفت : در حال حاضر برای حل مشکلات فنی تیم نیاز به یک هافبک طراح در میانه میدان و یک مهاجم داریم. اگر چه مهاجمان ما تا اینجای فصل عملکرد چندان خوبی نداشتند اما مشکل اصلی به کمبود هافبک طراح در تیم باز می گردد نه مهاجمان تیم چون مهاجمان از سوی هافبک های تیم به خوبی تغذیه نشده و موقعیت های زیادی برای آنها ایجاد نمی شود. در واقع این مشکل به کمبود وجود یک هافبک بازی ساز در میانه میدان مربوط می شود.

ماجدی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی اولین پرداخت مالی به بازیکنان تیم در این فصل از لیگ صورت می گیرد؟ گفت: در حال حاضر فتح الله زاده چک های اسپانسر جدید باشگاه را دریافت کرده اما مدت دار است. او به دنبال این است که این چک ها را هرچه سریعتر تبدیل به پول کند تا بخشی از مطالبات مالی بازیکنان تا پایان هفته جاری پرداخت شود.