به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نظرسنجی انجام شده از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) درباره استفاده شهروندان تهرانی از تولیدات خارجی و داخلی نشان داد:

76.5 درصد تهرانی‌ها خودروهای خارجی غیرچینی را به داخلی ترجیح می‎‏دهند.

براین اساس 59 درصد از تهرانی‏های شرکت کرده در این نظرسنجی اعلام کردند کیفیت کالاهای خارجی غیرچینی بهتر از کالاهای تولیدات داخلی است. درحالی که این میزان برای کالاهای ایرانی برابر با 3/28 درصد است و برای کالاهای چینی 9/0 درصد می‎باشد.

جالب اینجاست که در مورد خودرو تنها9/16 ازتهرانی‎ها عنوان کرده‏اند که کیفیت خودروهای داخلی بیشتر از خودروهای خارجی غیرچینی است. یعنی 5/76 درصد تهرانی‌ها معتقدند کیفیت خودروهای خارجی غیرچینی بهتراز تولیدات داخلی است.

درصد استفاده از محصولات تولید داخل در حوزه پوشاک4/32، کیف و کفش 8/43، لوازم خانگی و برقی 2/11، لوازم آرایشی و پیرایشی 7/17، دخانیات6/9، لوازم بهداشتی 9/53 و لوازم التحریر8/40 درصداست. یعنی این تعداد از پاسخگویان در این حوزه‏ها معتقدند کیفیت تولید داخل این کالاها از تولید خارجی بهتر است.

از نکات قابل توجه در پیمایش حاضر اهمیت کیفیت برای خانوارها بیش از هر ملاک دیگری در خرید کالا است. فرهنگ سازی در استفاده از محصولات داخلی، نیازمند ایجاد حس اعتماد و اطمینان مردم به کالاهای تولید داخل است و لازمه این امر نیز تلاش و تعهد تولید کنندگان داخلی در شناخت صحیح و درک نیاز مصرف کنندگان و توجه مداوم به کیفیت و بهبود مستمر آن است.