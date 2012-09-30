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۹ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۶

صفرزاده تاکید کرد:

نگاه نوین به زنجیره تولید، توزیع و مصرف در خراسان رضوی ضروری است

نگاه نوین به زنجیره تولید، توزیع و مصرف در خراسان رضوی ضروری است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بر لزوم نگاهی نوین به زنجیره تولید، توزیع و مصرف در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفرزاده اظهارکرد: پویا نگهداشتن تولیدکنندگان داخل استان سبب افزایش صادرات واشتغالزایی در استان می شود و مصرف کنندگان و اصناف خرید محصولات مرغوب تولید استانی را در اولویت قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه پرداختن به روشهای نوین در مصرف بیشتر کالاهای تولیدی استان از اولویتهای این سازمان است افزود: با وجود تقریبا 6 هزار واحد تولیدی در استان، استفاده از تولیدات کیفی این واحدها می تواند باعث گردش سرمایه در این واحدها شده و موجب رونق تولید بعنوان پایه اساسی در اقتصاد کشور را فراهم آورد.

وی با تاکید بر اتصال تشکلهای فعال در سه بخش تولید، توزیع و مصرف در راستای بهینه سازی تولید و مصرف که مقدمات آن نیز فراهم شده افزود: یکی از ابزارهای مهم در گردش بهتر چرخه تولید کالا در استان، استفاده از تشکلهای توزیعی با عناوین شرکتهای پخش کالا و سرعت بخشیدن همراه با کاهش هزینه های تولید تا حلقه مصرف است.

صفرزاده همکاری مناسب و بهینه حوزه کسب و کار اصناف با تولیدکنندگان استانی را کمکی شایان و موثر به واحدهای تولیدی دکاهش قیمت تمام شده و ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی دانست.

کد مطلب 1707971

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