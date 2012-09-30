هدف از برگزاری جشنواره تئاتر در کرمانشاه تبادل اندیشه های هنری است

مصیب چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تئاتر استان کرمانشاه از پتانسیل بالایی برخوردار است و شور و تلاش و پشتکار جوانان این استان درعرصه تئاتر موجب خواهد شد که این پتانسیل بالفعل شود که البته نسبت به سنوات گذشته پیشرفت های خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: تاکنون بیش از 28 اثر به دبیرخانه تئاتر استان ارسال شده که از این تعداد 14 اثر در بخشهای مسابقه، ویژه و بخش مهمان پذیرفته شده است.

وی ادامه داد: این آثار پس گرفتن مجوز اجرا از شورای عالی نظارت بر نمایش، آثار ارسالی توسط داوران نمایش مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و به جشنواره راه پیدا کرده اند و این آثار شامل 9 گروه در بخش مسابقه، دو گروه در بخش ویژه و سه گروه در بخش میهمان پذیرفته شده اند و در جریان جشنواره از گروه های برگزیده تجلیل به عمل خواهد آمد.

معاون فرهنگی - هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: فراخوان این جشنواره در اردیبهشت سال جاری داده شده و یکی از شروط شرکت در جشنواره اجرای عمومی گروه های تئاتر تا قبل ازنیمه شهریور ماه سال جاری است.

لازم به ذکر است، این جشنواره از پنجم مهر ماه آغاز و اختتامیه این جشنواره امشب هشتم مهر ماه راس ساعت 19 در تالار انتظار برگزار می شود.

