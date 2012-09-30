خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: موضوع کتاب «دانشنامه جوانمردی» شناخت و بررسی مایه‌ها و درون مایه‌های جوانمردی و تحلیل ریشه‌ها و خاستگاه‌های اندیشه جوانمردان و فتیان در طول تاریخ است.

نویسنده درباره کتاب خودش می‌نویسد: در فرهنگ و تمدن پرافتخار اسلام و ایران، جمعی از وارستگان که دل به معارف غنی اسلامی سپرده بودند، در صدر مروت نشستند و عقد فتوت بستند تا خلق را به دست و زبان خویش مرنجانند و خویشتن را در این جهان از جمیع جهانیان فروتر شناسند. هر چه دارند، به سخا، از هیچکس واندارند؛ سینه از کبر و کینه پاکیزه سازند؛ و هم با خلق و هم با خدا وفا نگه دارند.

آنچه در این مجلد آمده، واکاوی ریشه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی فتوت در قرآن و حدیث و تفسیر و بررسی نسبت آن با مکاتب فکری و دینی مانند تشیع و اخوان الصفا و عرفان اسلامی ‌است.

در این اثر، همچنین جایگاه پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) و امامان شیعه (ع) در متون اهل فتی تحلیل شده است.

نویسنده در این مجموعه تلاش کرده تا نگاه تازه‌ای به مسئله فتوت و جوانمردی داشته باشد و از منظری نو آن را مورد پژوهش قرار دهد و در این راستا، امامان معصوم (ع) و سیره ‌ایشان و عیاران ایرانی و عرفا و پادشاهان پیش از اسلام را واکاوی کرده است.

این کتاب 306 صفحه‌ای در جلد وزیری (گالینگور) در شمارگان 3000 نسخه و با قیمت 10 هزار و 800 تومان راهی بازار شده است.