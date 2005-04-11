اصولگرايي متمايل به عمل گرايي هستم//به هر چه گفته ام، عمل كرده ام// من به عده اي از اصولگرايان كه مي خواستند پشت درهاي بسته تصميم گيري كنند، نپيوستم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، قاليباف در گفت وگويي مطبوعاتي با سوالات خبرنگاران داخلي و خارجي در خصوص حضورش در انتخابات رياست جمهوري در ابتدا با تبريك سال نو گفت: در اينجا هستم تا به ملت بگويم كه آماده هستم به عنوان نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري وارد عرصه رقابت شوم و بتوانم داوطلب خدمت به ملت عزيز و تحقق آرمان بلند اين ملت در آينده باشم.



وي افزود: اگر احساس ملت ايران بر اين شود كه مي توانم در اين جا خدمتي را انجام دهم با افتخار وارد اين عرصه مي شوم و شايد يكي از ضرورت هايي كه من را در اين راه وادار به گام گذاشتن كرد، اين است كه فردي هستم كه در خانواده اي متوسط متمايل به ضعيف متولد شده و با رنج و زحمت درس خوانده و كار كرده ام و همپاي ملت ايران براي استقلال و عزت اين كشور گام برداشته ام و در حين تحصيل، همپاي ملت ايران توفيق پيدا كردم به عنوان يك مجاهد در جبهه هاي نبرد حضور پيدا كنم و به حضور در عرصه دفاع از كشورم افتخار مي كنم.





قاليباف تاكيد كرد: سعي كرده ام در طول خدمت خود در ناجا از مردم فاصله نگيريم و ذهن خود را با ذهن مردم منطبق كرده و خود را فراتر از مردم تشخيص ندهم.



وي با اشاره به اينكه احساس من امروز اين است كه موضوعات ذهن مردم با ذهن مسئولان و سياسيون منطبق نيست و برخي اوقات دغدغه مردم با دغدغه سياسيون متفاوت است، خاطرنشان كرد: اين حس در من بوجود آمده است. پيش از اين، موقعيت شغلي من اجازه نمي داد مسايل دروني خود را مطرح كنم اما عرصه انتخابات به من اين فرصت را داد كه باورهاي ذهني خود را بطور شفاف با مردم مطرح كنم و اگر مردم احساس كردند كه دغدغه هاي من دغدغه آنها هم است، تشخيص خواهند داد كه خدمتگزار آنها باشم.



نامزد اصولگرايان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: گرچه بيان برخي مسايل باعث سوءاستفاده دشمن مي شود اما براي دستاويز قرار نگرفتن اين مسايل به دست دشمن بايد تغيير و اصلاح ايجاد كنيم نه با تعارف، مسايل را مخفي كنيم.



قاليباف خاطرنشان كرد: امروز در خدمت مردم عزيز هستيم و خود را در معرض اين مسووليت قرار داده ام و بر اين باور هستم كه فردي عملگرا هستم. عملگرايي منطبق بر بستر خرد جمعي و مشاركت معني دار مردم و و عملكرد گذشته من نشان داده هر چه گفته ام به آن عمل كرده ام.



وي خود را وابسته به هيچ كدام از جناح هاي موسوم چپ يا راست كشور ندانست و گفت: 25 سال گذشته مديريت من نشان مي دهد كه هر كجا بودم متعلق به مردم بوده ام، خوبي ها را خوب و بدهي ها را بد دانسته؛ گرچه احزاب و جناح ها آن را نپذيرفته اند.

قاليباف خود را متعلق به اردوگاه اصولگرايان دانست و اظهار داشت: اصولگرايي به معناي بنيادگرايي نيست بلكه اصولگرايي، ارزشگرايي است.



نامزد احتمالي اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرد: معتقدم در كنار رعايت حقوق نظام بايد حقوق ملت را نيز در نظر بگيرم و اصولگرايي متمايل به عمل گرايي هستم.



وي با تاكيد بر اينكه يك اصولگرا در عمل گزينشي رفتار كند، گفت : قرار نيست از هر روشي براي رسيدن به هدف خود استفاده كنم. من معتقدم زندگي بدون آزادي معنا ندارد، همچنان كه بدون عدالت نيز نمي توان زندگي كرد و يك اصولگرا براي پيگيري حقوق شهروندي بايد پيشرو باشد. هم به منافع ملي و هم به مردم توجه داشته باشد و منافع ملي را بر گروه گرايي، جناح گرايي و حتي سلايق و خواسته هاي شخصي ترجيح دهد.



نامزد اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري با تاكيد بر اينكه هيچ ارتباطي با شوراي هماهنگي نداشته و نخواهم داشت، افزود: به تفاهم خود با چهار كانديداي اصولگرا پايبند هستم و آن را زير پا نمي گذارم اما فضا را نيز به درستي درك مي كنم و مي دانم شرايط خوب و و مناسبي براي حضورم فراهم است و اميدوارم كانديداي نهايي اصولگرايان باشم.



قاليباف در پاسخ به اين سوال كه عده اي مي گويند شما براي خروج از مسووليت ناجا به علت خستگي از آن خارج شده ايد، گفت: گذشته من نشان مي دهد كه روحيه پركاري دارم و معمولا 18 ساعت در روز فعاليت دارم و هر كس از نزديك با من آشنا است مي داند هيچ وقت خسته نمي شوم.

وي در دفاع از عملكرد خود در نيروي انتظامي، اظهار داشت: ما در پليس از نزديك با مشكلات جامعه آشنا شديم و تلاش كرديم آنها را اصلاح كنيم اما اين اعتقاد را ندارم كه توانسته ام پليسي برازنده ايران و ايراني تحويل دهم؛ در عين اينكه از همه توان خود استفاده كرده ام.



نامزد احتمالي اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري گفت: اين تغيير جايگاه را دادم تا به همان بي سر وساماني هايي كه ذكر كردم در جايگاهي بالاتر رسيدگي كنم .



وي در خصوص موفقيت نظاميان در صورت حضور در پست هاي اجرايي، گفت: تجربه در ديگر كشورهاي پيشرفته و مدرن دنيا نشان مي دهد افرادي كه سابقه كار نظامي دارند توانسته اند در مسندهاي اجرايي كار كنند، نظامي گري شغل شريفي است و من به آن احترام مي گذارم اما خودم را يك نظامي نمي دانم.



قاليباف گفت: من يك مجاهد بودم و در شرايطي كه پشت ميز درس و مدرسه بودم مجاهدت كردم و پس از آن در حوزه آباداني و عمران كشور نيز فعاليت كرده ام. اگر اعتقاد و روحيات مليتاريستي داشتم ناجا بهترين فضا براي اين مساله بود اما من همانطور كه در حوزه نظامي فعال بوده ام در حوزه آباداني و عمراني نيز تلاش كرده ام.