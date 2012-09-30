حمایت عضو شورای مرکزی موتلفه از طرح دولت وحدت ملی آیت الله هاشمی

محمدجواد آرین منش عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به طرح تشکیل دولت وحدت ملی که در آستانه انتخابات بار دیگر از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و از سوی برخی گروهها و چهره های سیاسی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: رمز موفقیت انقلاب ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین در سال های سخت وحدت مردم و انسجام ملی بوده است.

وی افزود: هر گاه در برابر توطئه‌های دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامی با رمز وحدت و همدلی پیش رفتیم موفق بودیم و اگر تفرقه در بین صفوف بهم فشرده مردم رخنه کند آسیب پذیر خواهیم بود؛ لذا امروز که با انواع توطئه ها ، تهدیدهای نظامی، تحریم های گسترده اقتصادی و جنگ نرم مواجه هستیم برای برون رفت از مشکلات کنونی چاره ای جز وحدت و همگرایی ملی نداریم.

آرین منش با بیان اینکه هر چقدر دولت از ظرفیت های کشور اعم از مادی، اقتصادی و نیروی انسانی بیشتر استفاده کنند توانمندتر خواهیم بود، گفت: در داخل کشور ظرفیت های خوبی برای مقابله با مشکلات داخلی و خارجی وجود دارد که اگر این ظرفیت ها به درستی مدیریت شود می توانیم با تمام تهدیدات مقابله کنیم.

عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی در تعریف دولت وحدت ملی گفت: در دولت وحدت ملی جریان های سیاسی منافع و مصالح ملی ایرانی و اسلامی را بر منافع و مصالح فردی و گروهی خودشان ترجیح می دهد و به عبارت دیگر گروه ها بخاطر حفظ منافع کلی نظام اختلافات جزئی را کنار می گذارند و از همه ظرفیت های مناسب بر حول محوریت ولایت فقیه، قانون اساسی و آرمان های انقلاب اسلامی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه کسی که می خواهد وحدت را برقرار کند، باید فراجناحی فکر کند، گفت: این فرد همچون مقام معظم رهبری نباید به گروه خاصی تعلق داشته باشد و از تمام نیروهای توانمند داخل نظام که معتقد به آرمان های امام(ره)، رهبری ، شهدا و قانون اساسی هستند، استفاده کند و بین تمام نیروها برای رسیدن به یک هدف مشترک هماهنگی ایجاد می کند.

آرین منش در پاسخ به این سوال که آیا موتلفه اسلامی که خود نیز کاندیدا معرفی خواهد کرد، پایبند به این دولت وحدت ملی خواهد بود، گفت: این سیاست اعلام شده از سوی موتلفه اسلامی برای انتخابات به معنای تک‌روی و جدائی از سایر گروههای سیاسی نیست؛ چراکه در گام اول تمام تشکل‌های فعال سیاسی براساس معیارهایی که دارند باید وارد میدان شوند و کاندیداها دیدگاه های وحدت بخش خود را تبیین کنند و نهایتا جریان‌های سیاسی هم به سمت افرادی تمایل پیدا خواهند کرد که توانائی بیشتر و آمادگی بیشتری برای ورود به عرصه انتخابات و اداره کشور هستند.

عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه هر چه قدر به انتخابات نزدیک‌تر شویم از تنوع و تعدد کاندیداها کاسته خواهد شد، گفت: در نزدیکی انتخابات نوعی همگرایی میان کاندیداها ایجاد می شود و در نهایت 3 تا 4 گزینه در معرض رای مردم قرار خواهند گرفت.