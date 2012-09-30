امروزه هنرمند ان باید مخاطب گرا باشند

یزدان پرونده در بیست وسومین جشنواره تئاتر استان به عنوان یکی از بازیگران هنر نمایشی تئاتر در بین دیگر هنرمندان این عرصه هنری حضور داشت. وی تحصیلات علوم دینی دارد و در عرصه هنر نمایشی تئاتر نیز حضوری فعال دارد.

پرونده در در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که جایگاه اخلاق در تئاتر را چگونه می بینید، گفت: تئاتر بهترین جایگاه انتقال مفاهیم ارزشی، اجتمایی، دینی و سیاسی است و هنر تئاتر می تواند دارای ویژگی هایی ارزنده برای ترویج اخلاق دینی وسنت های ارزشی در جامعه باشد.

وی در رابطه با اینکه دین در هنر چه جایگاهی دارد، افزود: کسانی که ادعا می کنند که متدین نیستند و جایگاهی را برای اخلاق و دین در هنر نمی بینند، در اشتباه به سر می برند چرا که انسان بالفطره به ارزش ها احترام می گذارد و در هنر نمایش با بهره گیری از داستان ها و تمثیل های قرآنی و دینی و نیز آموزش اخلاقیات دینی می توان جایگاه ارزش ها را تثبیت کرد.

وی خطاب به کارگردانان و فعالان عرصه هنر گفت: آموزش، گوشزد و یادآوردی ارزش ها و مسائل مهم و نحوه اثربخشی آن و همچنین اینکه چگونه افراد را متوجه ارزش های دینی کنیم از مسائلی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

پرونده در ادامه با بیان اینکه امید است که ترویج هنر و هنرمندی در جامعه به جایگاه اصلی خویش بازگردد، افزود: روشنفکری این نیست که دین را از هنر جدا کنند وقتی دین نباشد ارزشهای اخلاقی، احترام به پیشکسوتان، رسیدن به تعالی و هنرمندی جای خود را به رقابت و رسیدن به امیال پوچ و واهی گرا می دهد.

وی تاکید کرد: هنرمند امروز ما باید مخاطب گرا باشد و این امتیاز جز با کسب علوم هنری جدید و کسب تجربیات پیشکسوتان با زینت بخشیدن این هنر به رعایت ارزشهای اخلاقی و آشنایی به فضای هنرمندی میسر نمی شود و اگر غیر این باشد هنرمند عقیده خود رامی فروشد و بعضی از دست اندرکاران نیز ناخواسته به این امر دامن می زنند.

مسئول امور فرهنگی - هنری حوزه های علمیه استان کرمانشاه با اظهار تاسف از وضعیت پوشش نامناسب بعضی از هنرمندان گفت: هنرمند در جامعه باید اثربخش باشد نه اثرپذیر کاذب دنیای غرب.