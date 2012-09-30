  1. ورزش
۹ مهر ۱۳۹۱، ۷:۴۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: برگزاری مرحله یک‌چهارم نهایی‎ رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا با رویارویی ایران و استرالیا و پیگیری مرحله سوم از تور بین المللی دوچرخه‌سواری مازندران مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نهم مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و سی‌ام سپتامبر سال 2012 میلادی.

- مرحله یک‌چهارم نهایی‎ رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* عراق - کویت، ساعت 13، ورزشگاه دستگردی تهران
‏* کره‌جنوبی - ازبکستان، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
‏* ایران - استرالیا، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران‏
‏* سوریه - ژاپن، ساعت 19، ورزشگاه اکباتان تهران

- سومین مرحله از نوزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه‌سواری مازندران (یادواره ده هزار شهید استان مازندران) امروز هم پیگیری می‌شود.

- مرحله دوم از شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی امروز در ارومیه پیگیری می‌شود.

- هفته ششم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* آینتراخت فرانکفورت - فرایبورگ
* ولفسبورگ - ماینتس

- هفته ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با دیدار تیم‌های آستون ویلا و وست‌بروموویچ پیگیری می‌شود.

- هفته ششم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امروز و امشب با انجام 8 دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:
* اودینزه - جنوآ
* آتلانتا - تورینو
* بولونیا - کاتانیا
* کالیاری - پسکارا
* لاتزیو - سیه‌نا
* پالرمو - کیه‌وو
* سامپدوریا - ناپولی
* اینتر - فیورنتینا

- روز دوم از هفته ششم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* گرانادا - سلتاویگو
* وایادولید - رایووایه‌کانو
* اوساسونا - لوانته
* رئال مادرید - لاکرونیا
* اسپانیول - آتلتیکومادرید

کد مطلب 1708056

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها