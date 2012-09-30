تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نهم مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و سیام سپتامبر سال 2012 میلادی.
- مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* عراق - کویت، ساعت 13، ورزشگاه دستگردی تهران
* کرهجنوبی - ازبکستان، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
* ایران - استرالیا، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران
* سوریه - ژاپن، ساعت 19، ورزشگاه اکباتان تهران
- سومین مرحله از نوزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخهسواری مازندران (یادواره ده هزار شهید استان مازندران) امروز هم پیگیری میشود.
- مرحله دوم از شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی امروز در ارومیه پیگیری میشود.
- هفته ششم مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* آینتراخت فرانکفورت - فرایبورگ
* ولفسبورگ - ماینتس
- هفته ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با دیدار تیمهای آستون ویلا و وستبروموویچ پیگیری میشود.
- هفته ششم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امروز و امشب با انجام 8 دیدار طبق برنامه زیر به پایان میرسد:
* اودینزه - جنوآ
* آتلانتا - تورینو
* بولونیا - کاتانیا
* کالیاری - پسکارا
* لاتزیو - سیهنا
* پالرمو - کیهوو
* سامپدوریا - ناپولی
* اینتر - فیورنتینا
- روز دوم از هفته ششم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* گرانادا - سلتاویگو
* وایادولید - رایووایهکانو
* اوساسونا - لوانته
* رئال مادرید - لاکرونیا
* اسپانیول - آتلتیکومادرید
