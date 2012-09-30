تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نهم مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و سی‌ام سپتامبر سال 2012 میلادی.

- مرحله یک‌چهارم نهایی‎ رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* عراق - کویت، ساعت 13، ورزشگاه دستگردی تهران

‏* کره‌جنوبی - ازبکستان، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

‏* ایران - استرالیا، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران‏

‏* سوریه - ژاپن، ساعت 19، ورزشگاه اکباتان تهران

- سومین مرحله از نوزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه‌سواری مازندران (یادواره ده هزار شهید استان مازندران) امروز هم پیگیری می‌شود.

- مرحله دوم از شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی امروز در ارومیه پیگیری می‌شود.

- هفته ششم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* آینتراخت فرانکفورت - فرایبورگ

* ولفسبورگ - ماینتس

- هفته ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با دیدار تیم‌های آستون ویلا و وست‌بروموویچ پیگیری می‌شود.

- هفته ششم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امروز و امشب با انجام 8 دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* اودینزه - جنوآ

* آتلانتا - تورینو

* بولونیا - کاتانیا

* کالیاری - پسکارا

* لاتزیو - سیه‌نا

* پالرمو - کیه‌وو

* سامپدوریا - ناپولی

* اینتر - فیورنتینا

- روز دوم از هفته ششم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* گرانادا - سلتاویگو

* وایادولید - رایووایه‌کانو

* اوساسونا - لوانته

* رئال مادرید - لاکرونیا

* اسپانیول - آتلتیکومادرید