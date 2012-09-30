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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

ضیایی فر:

رکورد ترافیک در البرز در تعطیلات شهریور امسال شکسته شد

رکورد ترافیک در البرز در تعطیلات شهریور امسال شکسته شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی البرز از رکود شکنی بار ترافیکی محور کرج - چالوس در تعطیلات شهریورماه سال 91 خبر داد و گفت: عبور 55 هزار خودرو از این محور بی سابقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ضیایی فر ضمن اشاره به موقعیت استان البرز به عنوان اصلی ترین محورهای مواصلاتی کشور اظهار داشت: در تابستان سال 91 بیش از 55 هزار دستگاه خودرو از جاده کرج- چالوس عبورکردند که رکورد شکنی قابل توجهی بود.

وی با اشاره به مدیرت راهها در این مدت افزود: با تلاشهای گشت های ویژه راهداری و پلیس راه اکنون البرز رتبه دوم کاهش تصادفات جاده ای را در کشور کسب کرده است.

ضیایی فر عنوان کرد: درحال حاضر راه های  مواصلاتی استان البرز 15 درصد بارترافیکی  کشور را عهده دار است.

مدیرکل راه وشهرسازی البرز درخصوص تمهیدات لازم در سفرهای تابستان سال جاری عنوان کرد: آشکار سازی تابلوها و بازدید علائم، خط کشی مجدد معابر، ترمیم سرعت گیرها، جمع آوری دست فروشان حاشیه راه ها، نصب تابلوهای اطلاعاتی در مبادی ورودی و خروجی شهر، نصب علائم ایمنی در نقاط حادثه خیز، لکه گیری و روکش آسفالت و.. از جمله اقدامات  ایمن سازی راه ها و داشتن سفری ایمن برای شهروندان بوده است.

ضیایی فر در پایان اجرای طرح های عمرانی و راهسازی را از اولویت های اداره راه و شهرسازی در کاهش بروز حوادت جاده ای ذکر کرد.

کد مطلب 1708059

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