دلفان پزشک سونوگرافی ندارد/ مدیر شبکه بهداشت: نبود متخصص طبیعی است!

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دلفان با بیش از 140 هزار نفر جمعیت متاسفانه با چالشهای متعددی در زمینه کمبود پزشک متخصص مواجه است که این امر موجب انتقادات بی شمار شهروندان نورآبادی و اهالی روستاهای این شهرستان شده است.

در این زمینه نبود پزشک متخصص سونوگرافی در این شهرستان موجب شده است که مردم دلفان برای استفاده از خدمات سونوگرافی مجبور به مسافرت به شهرستانهای اطراف از جمله مرکز لرستان شوند.

یک زن باردار نورآبادی که از نبود پزشک سونوگرافی در این شهرستان به شدت انتقاد دارد در این رابطه به مهر گفت: نبود پزشک سونوگرافی موجب شده است که من با این وضعیت جسمی ام مجبور باشم به صورت مکرر به خرم آباد مسافرت داشته باشم.

وی با بیان اینکه امکانات بهداشتی و درمانی دلفان در حد یک شهرستان با یک جمعیت 140 هزار نفر نیست، خواستار توجه ویژه مسئولان برای رفع چالشهای حوزه سلامت دلفان شد.

یک شهروند دیگر نیز با بیان اینکه پیش از این شهرستان دارای یک پزشک سونگرافی بوده است، عنوان کرد: متاسفانه با رفتن این پزشک تنها مرکز سونوگرافی دلفان تعطیل شده است.

به گفته این شهروند تاکنون با توجه به وجود تنها یک مرکز سونوگرافی در این شهرستان مردم برای استفاده از خدمات این مرکز مجبور به انتظار برای نوبت دهی بودند.

وی ادامه داد: در حال حاضر با تعطیلی همین یک مرکز نیز مردم مجبورند برای دریافت خدمات مسافر دیگر شهرستانهای لرستان شوند.

و اما اظهارات مسئول شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلفان در این زمینه در نوع خود قابل تامل است. یوسف رضا جهانی در این رابطه گفت: فقدان پزشک متخصص در شهرستانها با امکانات محدود با عنایت به کمبود پزشک متخصص و فوق تخصص در برهه های زمانی خاص امری طبیعی و معمول محسوب می شود.

وی با اشاره به نبود پزشک سونوگرافی در این شهرستان افزود: در پاره ای موارد در خصوص رشته های تک متخصص این گونه مشکلات محتمل بوده و ممکن است بنا به مشکلات شخصی، خانوادگی و یا اداری به ناچار ادامه همکاری با پزشک مربوطه میسر نباشد.

جهانی بیان داشت: بدیهی است تا زمان فراهم آمدن تسهیلات و زمینه های لازم برای جذب متخصص دیگر در زمانی کوتاه شهرستان فاقد پزشک در آن رشته تخصصی مانند سونوگرافی باشد.

مسئول شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلفان گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خود را ملزم می داند در این گونه موارد گریز ناپذیر از طریق مسئول مربوطه نسبت به جذب متخصص اقدام کند.

دکتر جهانی ادامه داد: در مورد نبود پزشک سونوگرافی نیز رایزنی های لازم با دانشگاه علوم پزشکی و معاونت درمان و اشخاص حقوقی ذیربط انجام شده و خوشبختانه شرایط برای جذب متخصص تمام وقت فراهم آمد که احتمالاً به زودی مشغول کار خواهند شد.

وی گفت: تا تحقق نتیجه رایزنی ها استفاده از خدمات پزشکان متخصص شاغل در استان به صورت پاره وقت به منظور پرهیز از مراجعه مردم منطقه به شهرهای دیگر انجام خواهد گرفت.

به هر روی وجود تک متخصص ها در شهرستانها موضوعی است که به نظر توجیه پذیر نیست چرا که نبود این پزشک به هر دلیلی موجب تحت الشعاع قرار گرفتن سلامت مردم در بازه زمانی به کارگیری متخصص جدید خواهد شد و باید مسئولان امر به این موضوع توجه جدی داشته باشند.