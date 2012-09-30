  1. ورزش
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۷

منصور ابراهیم زاده:

می‌خواهیم جزو صدرنشینان لیگ بمانیم/ خط میانی برنده را مشخص می‌کند

می‌خواهیم جزو صدرنشینان لیگ بمانیم/ خط میانی برنده را مشخص می‌کند

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران تاکید کرد هدف او و شاگردانش پیروزی در دیدار برابر تراکتورسازی و ماندن در جمع صدرنشیان لیگ برتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده که امروز یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار روز دوشنبه برابر تراکتورسازی شرکت کرده بود، ضمن بیان این مطلب افزود: از اینکه یکی از صدرنشینان لیگ برتر هستیم خوشحالیم و تلاشمان این است که با پیروزی در دیدار برابر ترکتورسازی و دیدارهای آینده این در صدر بودن را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: می دانیم که سه دیدار بازی با تراکتورسازی برای ما حیاتی است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که ما هر دو در جدول نزدیک بهم هستیم. بازیکنان ما به این نکته واقف هستند و قطعا برای رسیدن به پیروزی تلاش بیشتری خواهند کرد.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران خاطرنشان کرد: هر دو تیم تراکتوسازی و نفت از یکدیگر شناخت کامل دارند و قطعا نبرد میانه میدان تعیین کننده تیم برتر این میدان خواهد بود. هر دو تیم خط هافبک قدرتمند و جنگنده ای دارند که همین امر باعث می شود بازی جذابی را شاهد باشیم.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی تبریز در هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر روز دوشنبه ساعت 17:15 در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1708083

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