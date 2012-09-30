به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده که امروز یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار روز دوشنبه برابر تراکتورسازی شرکت کرده بود، ضمن بیان این مطلب افزود: از اینکه یکی از صدرنشینان لیگ برتر هستیم خوشحالیم و تلاشمان این است که با پیروزی در دیدار برابر ترکتورسازی و دیدارهای آینده این در صدر بودن را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: می دانیم که سه دیدار بازی با تراکتورسازی برای ما حیاتی است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که ما هر دو در جدول نزدیک بهم هستیم. بازیکنان ما به این نکته واقف هستند و قطعا برای رسیدن به پیروزی تلاش بیشتری خواهند کرد.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران خاطرنشان کرد: هر دو تیم تراکتوسازی و نفت از یکدیگر شناخت کامل دارند و قطعا نبرد میانه میدان تعیین کننده تیم برتر این میدان خواهد بود. هر دو تیم خط هافبک قدرتمند و جنگنده ای دارند که همین امر باعث می شود بازی جذابی را شاهد باشیم.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی تبریز در هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر روز دوشنبه ساعت 17:15 در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد.