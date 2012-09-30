314 مورد حادثه در دامغان به وقوع پیوست

مسلم نصرتی به مناسبت فرارسیدن روز آتش نشانی و ایمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع 314 مورد حوادث در دامغان از مهر ماه سال گذشته تاکنون، اظهار داشت: تعداد مجروحین حوادث به وقوع پیوسته در این مدت 118 نفر و تعداد فوت شدگان 13 مورد بوده است.

وی حادثه منازل مسکونی را 39 مورد، اماکن تجاری 15 مورد، اماکن خدماتی 16 مورد، باغ و مزرعه شش مورد، حریق وسایل نقلیه 29 مورد، تصادفات خودرو43 مورد، آوار و ریزشی چاه پنج مورد، حوادث آسانسور 32 مورد، حیوانات موزی و وحشی 14مورد و سایر موارد را 115 مورد بیان کرد که در طی یکسال گذشته در این شهر به وقوع پیوست.

شهردار دامغان به دیگر اقدامات انجام شده در خصوص آموزش از سوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری این شهر اشاره داشت و افزود: آموزش بیش از 250 نفر از کارکنان کارخانجات و شرکت های خصوصی، آموزش بیش از 500 نفر از دانش آموزان و دانشجویان و آموزش بیش از 400 نفر از نیروهای امدادی و انتظامی و کارکنان دولت از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دامغان از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه امسال بوده است.

وی تصریح کرد: اقدامات لازم جهت ارتقاء سطح دانش و بینش فنی کارکنان و آموزش های لازم با رعایت مقررات موضوع تجهیز نمودن واحد مذکور به امکانات و وسائل فنی جهت امر ایمنی و نجات و پیشنهاد ساخت ایستگاه شماره سه آتش نشانی در بلوار شهید بهشتی با توجه به گسترش شهر و امکان دستیابی همه شهروندان از مهمترین اهداف واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دامغان برای سال جاری است.

نصرتی افزود: در شهرستان دامغان نیز در سال های قبل از انقلاب با توجه به گسترش و ایجاد آتش سوزی های بزرگ ضرورت وجود چنین سازمانی احساس و این سازمان توسط شهرداری دامغان که متولی تشکیل آتش نشانی بود ایجاد شده است.

شهردار دامغان در پایان خاطرنشان کرد: برای تجهیز امکانات بیشتر به واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی این نهاد برنامه های در دستور کار قرار دارد که امیدواریم با حمایت و همراهی مسئولان استان و شهرستان دامغان و پشتیبانی شورای اسلامی شهر دامغان محقق شود.