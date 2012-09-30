برداشت 230 هزار تن چغندر قند از اراضی دشت مغان

به گزارش خبرنگار مهر، علی طلوعی عصر بعد از ظهر یکشنبه در آیین آغاز سی‌ و یکمین دوره بهره‌برداری کارخانه قند کشت و صنعت مغان با اشاره به گردش کار این کارخانه در سال جاری افزود: این میزان چغندرقند از اراضی ازیرکشت در استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی از جمله پارس آباد، اهر، هریس و... برداشت خواهد شد.

وی اضافه کرد: در طی دو سال این کارخانه با تحویل 172 هزار تن چغندر قند از منطقه مغان و 90 هزار تن چغندر قند از آذربایجان غربی و با تصفیه 24هزار تن شکر خام، بیش از 45 هزار و 230 تن شکر سفید تولید کرده که در طول دوره فعالیت کارخانه بی سابقه بود.

مدیر کارخانه قند مجتمع کشت و صنعت پارس آباد امسال نیز قرار است حدود 24 هزار تن شکر خام وارداتی در این کارخانه تصفیه و برای تامین نیاز کشور روانه بازار مصرف شود.

وی با اشاره به افزایش تولید شکر در این کارخانه یادآور شد: در سال گذشته ضریب استحصال کارخانه قند مغان از رقم 58 درصد درسال 88 به 69 درصد در سال 89 رسید و با تلاشهای بیشتر این رقم به 81 درصد در سال 90 دست یافت که کارخانه از این لحاظ 15درصد بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

طلوعی همچنین به اشتغال 300 نفر به صورت مستقیم در این کارخانه اشاره کرد و ادامه داد: با آغاز برداشت چغندر قند و فعالیت فصلی کارخانه قند مغان برای بیش از هفت هزار و 600 نفر زمینه اشتغال ایجاد می شود.

فرماندار شهرستان پارس آباد نیز در این مراسمگفت: این شرکت که از بنگاه های عظیم اقتصادی و صنعتی در سطح خاورمیانه است، نقشی پر رنگ در تحولات حوزه کشاورزی شهرستان و تبدیل کشاورزی این شهرستان مرزی از سنتی به مکانیزه و مدرن دارد.

ولی کریمی ادامه داد: در حال حاضر حدود دو هزار نفر به صورت مستقیم در بخشهای مجتمع کشت و صنعت مغان فعالیت می کنند، بنابراین حفظ وحدت و همدلی و رعایت انضباط و وجدان کاری در پیشبرد اهداف و برنامه های شرکت مغان بسیار موثر است.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در پارس‌آباد با داشتن اراضی وسیع کشاورزی، دو هزار و 600 هکتار باغات مدرن میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکتهای منحصر به فرد کشور محسوب می‌شود.