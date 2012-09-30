امیر میمنت آبادی در گفتگو با مهر در ارتباط با تفاوت صدور ضمانت نامه از طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و تفاوت عملکرد بانک ها برای پذیرش ضمانت دریافت تسهیلات تعاونی ها، گفت: یک تفاوت چشمگیری باید در این بخش وجود داشته باشد تا افراد برای ورود به این حوزه انگیزه کافی را داشته باشند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون خاطر نشان کرد: بحث اصلی صندوق در صدور ضمانت نامه اعتبارسنجی طرح و دیگری اهلیت متقاضی است و به این دو موضوع توجه ویژه ای خواهد شد.

وی ادامه داد: به عبارتی، اگر متقاضی تعاونی از اهلیت مناسبی برخوردار باشد، با سفته به عنوان رایج ترین روش تضمین حاضر هستیم که ضمانت نامه صادر کنیم.

میمنت آبادی با اعلام اینکه سقف هر ضمانت نامه نیز به میزان 1.5 میلیارد تومان است، تاکید کرد: به عبارتی ما در صندوق حاضر هستیم تا سقف 1.5 میلیارد تومان اصل و سود یک پروژه را تضمین کنیم؛ به شرطی که از 70 درصد آن پروژه بیشتر نباشد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون افزود: صندوق معمولا رویکرد و نگرش خود را به سمت تعاونی های کوچک و متوسط دارد و به همین دلیل محدودیت 1.5میلیارد تومانی برای صدور ضمانت نامه ها قائل شدیم تا این امتیاز به تعداد بیشتری از تعاونی ها برسد.

این مقام مسئول در بخش تعاون در مورد تعاونی های دانش بنیان و ورود نسل جدیدی از تعاونی ها به عرصه فعالیت های اقتصادی کشور، گفت: ما در پذیرش طرح های تعاونی هیچگونه محدودیتی نداریم و هم اکنون همه نوع تعاون از گرایش های مختلف در استان های کشور توانسته اند از ضمانت نامه ها استفاده کنند.