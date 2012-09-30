خطوط قرمز در نقاشی نتانیاهو فقط برای اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "تاگس اشپیگل" در مطلبی نوشت: سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل در سرزمینهای اشغالی به عنوان "بمب بی بی" قدم به تاریخ گذاشت.

یکی از خبرنگاران معروف صهیونیست در روزنامه "یدیعوت آحارونت" در تحلیلی این گونه توصیف کرد که نتانیاهو تصویر نقاشی شده یک بمب را نشان داد که این نقاشی کمدی، دوران کودکی وی را یادآوری کرد، به گونه ای که تماشاچیان ساده و بی خبر باید قبل از انفجار از صدای بمب می ترسیدند. به این ترتیب نتانیاهو نه به خاطر سخنانش بلکه با کمک یک نقاشی کمیک ساده تیتر بسیاری از رسانه های جهان شد.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه این نقاشی برای شخص نتانیاهو مهمتر از محتوای سخنرانی اش بود و این انتقادی بود که برخی به وی وارد کردندهمچنین تصریح کرد : این نمایش تصویری نتانیاهو در مطبوعات اسرائیلی به اقدامی بی مورد، غیر ضروری، کودکانه و در برخی موارد تمجید بدون انتقاد هوادارانش را در پی داشت.

تاگس اشپیگل در ادامه نوشت: البته نتانیاهو در سخنرانی اش خیلی بیشتر از تنها یک تصویر مشکوک را ارائه داد. زمانی که ما دقیقتر این نقاشی را بررسی می کنیم می فهمیم ادعایی که وی امروز درباره ایران مطرح می کند بسیار مشابه دلایل و توجیهات نادرست رئیس جمهوری سابق آمریکا، جرج بوش مبنی بر وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق به بهانه حمله به این کشور است. در آن زمان(قبل از حمله به عراق) نیز مفصلا درباره وجود سلاحهای کشتار جمعی که البته مشخص شد در این کشور وجود ندارد توضیح داده شد. نتانیاهو نیز از اورانیوم با غنای هفتاد درصد در برنامه های هسته ای ایران سخن می گوید و این در حالی است که تا به حال همه کارشناسان از تلاش ایران برای غنی سازی اورانیوم حداکثر بیست درصد سخن گفته اند.

به این ترتیب به ادعای نتانیاهو و بر اساس خط قرمزهایی که وی به سادگی مشخص کرد، ایران دیگر خیلی با غنی سازی اورانیوم 90 درصد فاصله ای ندارد. هر چند که برای سلاح هسته ای اورانیوم با غنای 93 درصد لازم است.

"تاگس اشپیگل" در ادامه این مطلب خود نوشت: حداقل برخی از مطبوعات اسرائیلی این پرسش را مطرح می کنند که اصلا نتانیاهو این خطوط قرمز در نقاشی اش را برای چه کسی کشیده است و به این نتیجه رسیده اند که برای خود نتانیاهو و برای اسرائیل و اما نه برای آمریکا که رئیس جمهوری آن در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به صورت آگاهانه از تعیین هر گونه محدودیت و خط قرمز برای ایران خودداری کرد و نه برای ایران که بدون توجه به این اقدامات اسرائیل برنامه های اتمی خود را پیش می برد.

در ادامه این مطلب آمده است: نتانیاهو و اوباما درباره مسئله ایران با هم توافق ندارند. "رونن برگمن"، از کارشناسان امنیتی بر این عقیده است که به اعتقاد نتانیاهو برنامه هسته ای ایران باید هم اکنون متوقف شود، در حالی که به یک درجه پایین غنی سازی اورانیوم، به ادعای وی برای اهداف نظامی دست یافته است، اما اوباما بر این عقیده است که تازه زمانی که ایران تولید سلاح اتمی را آغاز کرد باید حمله نظامی علیه این کشور را مد نظر قرار داد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به اینکه نتانیاهو در سخنرانی اش در برابر مجمع عمومی درباره تاریخ حمله نظامی به ایران کمی کوتاه آمده و به اصطلاع عملی کردن این تصمیم را به بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موکول کرد نوشت: این تسلیم شدن و کوتاه آمدن نتانیاهو نشانگر این است که به اعتقاد وی دوست جمهوریخواهش، میت رامنی، در انتخابات ریاست جمهوری برنده نخواهد شد و اسرائیل باید بعد از 6 نوامبر بار دیگر با اوباما که مجددا انتخاب می شود روبرو شود.

برخی از سیاستمداران و تحلیلگران بر این عقیده اند که نتانیاهو در سخنرانی خود برابر مجمع عمومی سازمان ملل به مسائل واقعا جدی رژیم صهیونیستی از جمله اختلافات با فلسطینیان تنها به صورت حاشیه ای پرداخت.

