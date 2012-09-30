بازبینی 23 نمایش برای حضور در جشنواره تئاتر استان سمنان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب امیری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان ضمن بیان اینکه بیست و سومین جشنواره تئاتر این استان دوازدهم لغایت چهاردهم مهرماه سال جاری در فرهنگسرای مهر شاهرود برگزار می شود، افزود: بازبینی تمامی 23 نمایش کاندید برای حضور در بیست و سومین جشنواره تئاتر استان توسط هیئت داوران در شهرستان ها پایان یافت.

وی اظهار داشت: هیئت داوران بیست و سومین جشنواره تئاتر استان سمنان با اتمام مرحله بازبینی هشت نمایش را برای حضور در این جشنواره انتخاب نمود.

عرب امیری عنوان کرد: هیئت داوران مرحله بازبینی این جشنواره پس از سفر به شهرستان ها و بازبینی بیش از 23 نمایش با در نظر گرفتن موضوعات مندرج در فراخوان و شیوه نامه و با نگاه تکنیکی و تخصصی هشت نمایش را برای حضور در جشنواره به دبیر جشنواره پیشنهاد کرد.

وی افزود: آراء هیئت داوران بدون ذکر اولویت شامل نمایش "جیرجیرکها خاموش نمی شوند" به کارگردانی حسین نصیری از شهرستان گرمسار، "نا امنی" به کارگردانی عباس بادامه از شهرستان مهدیشهر، "سرباز آمریکایی" به کارگردانی رضا فوادی از شهرستان سمنان، "حسن، دیو و چهل گیس" به کارگردانی مصطفی باقرآبادی از شهرستان سمنان، "خانه مشترک" به کارگردانی مهدی زارع از شهرستان سمنان، "پری خوانی عشق و سنگ" به کارگردانی هومن شهرستانی از شهرستان شاهرود، "وکیل تسخیری" به کارگردانی محسن حسین نیا و هادی آقای حسینی از شهرستان شاهرود و "روی نی بندی" به کارگردانی مهدی بانی از شهرستان شاهرود است.

وی گفت: این جشنواره با هدف ارتقا و اعتلای سطح کیفی هنر اصیل نمایش و خلق آثار فاخر، ارزشمند و برجسته نمایشی و ترویج اجرای عمومی در سطح استان سمنان و معرفی آثار برتر هنرمندان برای حضور در مجامع و رویدادهای معتبر تئاتری کشور، به ویژه جشنواره تئاتر منطقه ای و جشنواره بین المللی فجر برگزار می شود.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان عنوان داشت: بخش اصلی بیست و سومین جشنواره تئاتر استان شامل اجراء صحنه ای است.

وی خاطرنشان کرد: عماد عبادی از شهرستان شاهرود، خسرو به آئین از شهرستان سمنان و محمد حسن زارع از شهرستان گرمسار در ترکیب شورای بازبینی بیست و سومین جشنواره تئاتر استان سمنان حضور داشتند.

عرب امیری اظهار داشت: برای نخستین بار بخش ویژه با عنوان آیینی سنتی شامل پرده خوانی و نقالی در جشنواره تئاتر این استان پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: شناسایی، معرفی و تجلیل از تولیدکنندگان و پدید آورندگان آثار برتر نمایش های آئینی سنتی استان سمنان و توجه هنرمندان به آداب و آئین های نمایشی در فرهنگ ایرانی اسلامی از جمله اهداف بخش ویژه جشنواره است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: اشاعه و ترویج فرهنگ سنتی ایرانی، گسترش فعالیت های هنری بخصوص آئین های نمایشی، مذهبی، نقالی و پرده خوانی از اهداف این اقدام است.