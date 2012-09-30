توهین صهیونیسم به مقدسات اسلامی منجر به نابودی خودشان خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ذوالفقاری عصر شنبه در نشست هماهنگی راهپیمایی دفاع از ساحت مقدس رسول اکرم(ص) در شهرستان سمنان ضمن تاکید بر اینکه توهین صهیونیسم به مقدسات اسلامی در نهایت موجب نابودی خودشان خواهد شد، انزجار مسلمانان از هتک حرمت به ساحت پیامبر اسلام(ص) را پایان ناپذیر دانست.

وی اظهار داشت: اقدام اخیر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین الملل، نشان از عمق کینه آنها به اسلام و رسول اکرم(ص) است.

ذوالفقاری ادامه داد: این اقدام دشمنان موج بزرگی در جهان بر علیه آمریکا و اسرائیل و ایجاد انتفاضه ای دیگر در کشورهای مسلمان و جوامع بیدار اسلامی به راه انداخت.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر جریحه دار شدن قلوب مسلمانان اعم از شعیه و سنی گفت: این حرکت در نهایت منجر به نابودی دشمنان می شود.

وی هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) را محکوم کرد و گفت: دشمنان با این اقدام شنیع متوجه شدند که مسلمانان به مقدسات خود حساسیت بالایی دارند و آمریکا با این کار به چاهی افتاد که بیرون آمدن از آن به این زودی امکان پذیر نیست.

ذوالفقاری در پایان افزود: اینگونه اعمال صهیونیزم جهانی نه تنها موجب یأس و ناامیدی مسلمین نمی شود، بلکه باعث همبستگی آنان و گسترش بیش از پیش دین مبین اسلام خواهد شد.

به گزارش مهر، در نشست هماهنگی راهپیمایی دفاع از ساحت رسول اکرم (ص) در شهرستان سمنان مقرر شد این راهپیمایی روز دوشنبه هفته جاری ساعت 10 صبح در مسیر میدان سعدی تا میدان امام (ره) شهر سمنان برگزار شود.