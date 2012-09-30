محفل انس با قرآن در شهمیرزاد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در محفل انس با قرآنی که با حضور امام جمعه شهمیرزاد و گروه های مختلف مردم در مسجد اعظم این شهر برگزار شد، حق گویان حافظ 15 ساله هنر خود در قرائت قرآن را ارائه کرد.

این نوجوان 15 ساله حافظ کلام الله مجید با هنر خود در قرائت قرآن، شرکت کنندگان در محفل انس با قرآن شهمیرزاد را به وجد آورد.

محمد مهدی حق گویان حافظ و قاری قرآن کریم، کلام وحی را با 62 شیوه قرائت کرد و حضار با فریادهای الله اکبر، درود بر محمد و آل محمد و صلوات های قرآنی، وی را تشویق کردند.

وی که دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث است، نخستین حافظ قرآن کریم است که با توانایی قرائت به 62 روش در جهان، سبک های متنوعی را برای تلاوت قرآن ابداع کرده است.

این حافظ نوجوان از هشت سالگی حفظ قرآن را در آستان مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی شروع و در 10 سالگی حافظ کل قرآن شده است.

حق گویان که برای شرکت در برنامه های قرآنی و ارائه شیوه های قرائت خود تاکنون به 15 کشور دعوت شده است، به شیوه صفحه به صفحه، ضربدری، از آخر به اول و پروانه ای به قرائت قرآن می پردازد.