استان مرکزی بزرگترین تولیدکننده سولفات خاورمیانه

علیرضا زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این معدن در دریاچه میقان اراک واقع شده و با بهره برداری از آن زمینه اشتغال برای 300 نفر به طور مستقیم و سه هزار نفر به صورت غیر مستقیم ایجاد می شود.

وی، خواستار انجام اقدامات لازم برای واگذاری این معدن شد و گفت: واگذاری معادن با ذخایر بالا طبق قانون از سوی هیئت وزیران انجام می شود و با توجه به حجم و ذخیره موجود سولفات سدیم در کویر میقان اراک هر گونه اقدام با مرکز است و استان در این زمینه تصمیم گیرنده نیست.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این معدن میزان برداشت سولفات سدیم استان مرکزی حداقل به 10 برابر میزان فعلی افزایش خواهد یافت که این مهم ارزآوری بالایی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

زاوشی اضافه کرد: هم اکنون یک معدن با بیش از 600 هزار تن ماده معدنی سولفات سدیم و میزان برداشت 150 هزار تن ماده فرآوری شده در استان فعالیت دارد.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان داشت: دو میدان سولفات سدیم در کشور در اراک و گرمسار وجود دارد که میزان ذخیره گرمسار ناچیز بوده و معدن گرمسار قابل مقایسه با اراک نیست.

وی گفت: تاکنون هیچ گروه کارشناسی آسیبهای واگذاری را به طور علمی و جامع در استان بررسی نکرده و امید است با انجام این اقدام استان به حرف قابل ارائه در مجامع کشور برسد.

کویر میقان در شمال اراک قرار دارد که در دل این کویر تالاب میقان که سالانه محل ورود هزاران پرنده مهاجر است قرار گرفته است.

در این منطقه علاوه بر جاذبه طبیعی وجود سولفات سدیم راه را برای ورود صنعت و بهره برداری از آن باز کرده است. البته در حالی است که به عقیده کارشناسان محیط زیست این تالاب قابلیت بین المللی دارد و افزایش اکتشاف سولفات سدیم در این منطقه علاوه بر به خطر انداختن اکوسیستم و شرایط زیستی اراک به عنوان یکی از شهرهای آلوده کشور، موجب تخریب تالاب میقان می شود.