انتقاد از فقدان نظارت بر سایتهای زرد/ خلاء قانونی نداریم

محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت سایت های خبری زرد اظهارداشت: طی سال های اخیر شاهد رشد سایت های اینترنتی در کشور به خصوص سایت های خبری در کنار خبرگزاری ها بوده ایم. برخی از این سایت ها از نیروهای خبری حرفه استفاده کرده و سعی می کنند اصول اطلاع رسانی را رعایت کنند.

وی ادامه داد : برخی سایت ها نیز برای جذب مخاطب به سوی اخبار زرد رو آورده و با بزرگ نمائی حوادث در پی بالا بردن بازدید کننده خود هستند. این سایت ها به اصول اطلاع رسانی توجه ای ندارند و برای پیشبرد اهداف خود گاهی نیز مرتکب تخلف و جرم نیز می شوند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه برای برخورد با این سایت ها خلاء قانونی وجود ندارد تا کید کرد: در صورت بروز جرم از سوی این سایت ها مشکل قانونی وجود ندارد اما ابزارهای نظارتی موجود جدی کار نمی کنند. در صورت بروز جرم دستگاه های نظارتی باید با این سایت ها برخورد کرده و فعالیت آنها را رصد کنند.

اسفنانی خاطر نشان کرد: در صورت ارتکابی که اعمال مجرمانه دارد دستگاه قضائی می تواند وارد عمل شده و به عنوان مدعی العموم اعلام جرم کند.